Lekárske odborové združenie: Nestačí viac nových lekárov

Bratislava 26. januára (TASR) - Lekárske odborové združenie (LOZ) súhlasí a podporuje iniciatívu zvýšiť počet slovenských študentov medicíny na úkor zahraničných študentov. Upozorňuje však, že dôležité je ich po škole udržať na Slovensku.



LOZ zároveň apeluje na to, aby Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR prehodnotilo náplň a dĺžku atestačného a špecializačného štúdia. "Je to pomerne jednoduché a netreba nič zložité vymýšľať, lebo stačí okopírovať zahraničie, pritom je to opatrenie zadarmo, ktoré pomôže udržať viac lekárov na Slovensku, mladých lekárov, ktorých sme draho vychovali," uviedol šéf LOZ Peter Visolajský. Odborári zároveň v tejto súvislosti požiadali predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) o stretnutie.



Visolajský podotkol, že aktuálne platné podmienky, napríklad pre špecializačné štúdium pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, sú neprimerane zdĺhavé a komplikované. Aktuálny systém vzdelávania a povinnosť 24-mesačnej cirkulácie na klinikách podľa LOZ významne predlžuje štúdium, keďže sú výučbové pracoviská kapacitne obmedzené. "Takéto podmienky sú náročné pre samotných lekárov, ktorí musia prax absolvovať, odchádzať mimo svojich domov na niekoľko rokov, čo je finančne aj sociálne náročné," uviedol.



Lekárske fakulty na Slovensku budú môcť v nasledujúcom školskom roku prijať o 150 študentov viac. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) zdôraznil, že zvýšenie počtu študentov nie je riešením nedostatku lekárov v nemocniciach, ale záväzkom ďalej zdokonaľovať vzdelávací systém a pokračovať v opatreniach. V tejto súvislosti podotkol, že vláda s vedeniami fakúlt hovorí o ďalších projektoch.