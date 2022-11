LOZ prijme ponuku vlády o platoch, chce však viac za odpracované roky

Bratislava 19. novembra (TASR) - Lekárske odborové združenie (LOZ) súhlasí s ponukou vlády o dodatočnom navýšení platov lekárov. Žiada však navýšenie koeficientu za odpracované roky praxe na 0,03-násobok priemernej mzdy. Šéf odborárov Peter Visolajský avizuje, že ak vláda podmienku prijme a predstaví riešenia ostatných siedmich požiadaviek, sú ochotní dohodnúť sa. Ponuka odborárov trvá len do 30. novembra.



"LOZ ustupuje zo svojej požiadavky na 2,8-násobok priemernej mzdy pre atestovaného lekára a prijíma návrh vlády na 2,5-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. LOZ ustupuje aj zo svojej požiadavky na 1,7-násobok priemernej mzdy pre neatestovaného lekára a prijíma návrh vlády na 1,4-násobok v národnom hospodárstve. LOZ ustupuje z požiadavky na 0,05-násobok priemernej mzdy za rok praxe a navrhuje pre atestovaného či neatestovaného lekára 0,03-násobok praxe v národnom hospodárstve pri limite 30 rokov praxe," vyhlásil Visolajský.



Zdôraznil, že ide o jediný ústupok, ktorý sú lekárski odborári ochotní podstúpiť. "V ostatných siedmich požiadavkách, okrem miezd, neustúpime a žiadame, aby ich vláda vyriešila," vyhlásil Visolajský. Ak vláda dohodu neuzavrie, LOZ bude trvať na pôvodných požiadavkách. "Ak naše žiadosti vláda odmietne, preberá plnú zodpovednosť za zabezpečenie zdravotnej starostlivosti od 1. decembra," skonštatoval Visolajský.







Ponuka LOZ je podmienená tým, že vláda prijme ostatných sedem požiadaviek v spoločnom memorande v písomnom záväzku vlády, zabezpečí, že všetky potrebné návrhy zákonov budú v priebehu dvoch týždňov prijaté v Národnej rade SR a zabezpečí, že pracovné a mzdové podmienky lekárov, ktorí podali výpovede, budú obsiahnuté v ich pracovných zmluvách. "Ponuka LOZ je podmienečná a obmedzená do 30. novembra vrátane realizácie jej plnenia formou podpisu dohody, lebo LOZ sa chce skutočne vyhnúť tomu, čo nastane pri neprijatí ponuky 1. decembra," doplnil Visolajský.



Najbližšie rokovanie vlády s lekárskymi odborármi sa má uskutočniť v pondelok (21. 11.) o 10.00 h na Úrade vlády SR, bez účasti premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). "Po vzájomnej dohode sa nakoniec stretnutie dohodlo na pondelok bez účasti premiéra, keďže zástupcov LOZ informoval, že na ten deň má dlhodobo plánovanú zahraničnú cestu do Holandska," uviedla pre TASR hovorkyňa predsedu vlády Ľubica Janíková. Prítomní budú LOZ, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a minister financií Igor Matovič (OĽANO).



Začiatkom októbra malo podať hromadné výpovede vyše 2100 lekárov z 31 slovenských nemocníc. Lekárski odborári výpovede vysvetlili nesúhlasom s aktuálnymi podmienkami v systéme. Trvajú na splnení ôsmich požiadaviek, ktoré navrhli na zlepšenie situácie v sektore. Naposledy rokovali odborári s vládou v stredu (16. 11.), k dohode nedošlo. Minister financií po rokovaní informoval o dodatočnej ponuke na zvýšenie platov lekárov v nemocniciach.