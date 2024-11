Lekári s ministrom prebrali prvý bod memoranda, výpovede nestiahli

Bratislava 12. novembra (TASR) - Lekárske odborové združenie (LOZ) na utorkovom rokovaní s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom (Hlas-SD) prebralo prvý bod memoranda týkajúci sa poriadku vo financovaní nemocníc. K problematike má vzniknúť pracovná skupina. Po rokovaní s ministrom to uviedol šéf lekárskych odborárov Peter Visolajský. Lekári podľa jeho slov výpovede zatiaľ nestiahli. Trvajú na tom, aby vláda riešila problémy v zdravotníctve.



"Je pre nás kľúčové, aby sa spravil v tomto poriadok, aby bolo jasne povedané, za čo poisťovne platia nemocniciam, aby boli štandardizované zmluvy medzi nemocnicami a poisťovňami. Aby sa to dalo kontrolovať, pretože tým sa dá zhodnotiť aj efektívnosť tých nemocníc. Keď je ľahko kontrolovateľná zmluva, porovnateľná medzi nemocnicami, vieme povedať, ktorá nemocnica si splnila záväzky, odoperovala a odliečila toľko pacientov, koľko sľúbila alebo ktorá nemocnica tak nevykonala. Takže za nás, my trváme na tom, aby tieto zmluvy boli štandardizované a verejne kontrolovateľné a verejné," vysvetlil Visolajský.







Minister podľa jeho slov navrhol pri problematike vytvoriť pracovnú skupinu, ktorú majú tvoriť zástupcovia ministerstiev financií a zdravotníctva i LOZ. "Pracovná skupina by mala k tomuto zaujať nejaké stanovisko, čo sa má priniesť, ako to zlepšiť. Náš návrh bol, aby minimálne tie zmluvy, ktoré pán riaditeľ môže svojim riaditeľom, podriadeným, svojim nominantom nariadiť, aby boli štandardizované a aby ministerstvo povedalo, ako tá zmluva má vyzerať, čo v tej zmluve musí byť a aby sa tieto zmluvy dali porovnávať a kontrolovať," ozrejmil šéf odborárov.



Ozrejmil, že lekári zatiaľ nezvažujú, že by výpovede stiahli. S ministrom by chceli postupne prebrať všetky body memoranda. Ďalšie rokovanie si podľa Visolajského dohodli na štvrtok (14. 11.). LOZ zároveň uviedlo, že víta avizované kroky ministra v sektore. O otázke platov sa podľa šéfa odborárov so Šaškom nebavili.



Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom už podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári zároveň začínajú zvažovať aj výpovede z nadčasovej práce. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s LOZ podpísal vtedajší vládny kabinet. Zároveň žiadajú, aby vláda verejne deklarovala, že nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti.