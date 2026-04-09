Lekárske odborové združenie víta audity v štátnych nemocniciach
Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Lekárske odborové združenie (LOZ) víta, že Ministerstvo zdravotníctva SR spustilo audity v štátnych nemocniciach. Ocenilo tiež, že štátne nemocnice idú v transparentnosti príkladom tým súkromným. LOZ je presvedčené, že čo najväčšia transparentnosť nemocníc a celého sektora zdravotníctva pomôže pacientom, verejným financiám a aj zvýši tlak na efektivitu zdravotníctva. TASR o tom informoval predseda združenia Peter Visolajský v reakcii na štvrtkovú konferenciu Zdravé nemocnice - silné zdravotníctvo.
„Aj preto sa LOZ pri výpovediach lekárov dohodlo s vládou, že ministerstvo zdravotníctva vykoná audit štátnych aj súkromných nemocníc, ktorý má ukázať, akú máme personálnu situáciu v nemocniciach pri sestrách, lekároch aj ostatnom personále a takýto audit sa má týkať aj skrátených úväzkov,“ pripomenul Visolajský.
Štvrtkové prezentované zistenia sa však tejto téme podľa neho nevenovali, a preto nezodpovedajú tomu, čo LOZ od vlády požadovalo. Na tejto požiadavke však trvá a žiada hĺbkový personálny audit až po úroveň oddelenia každej jednej nemocnice a dúfa, že v auditoch štátnych aj súkromných nemocníc bude ministerstvo pokračovať.
LOZ zároveň víta prísľub ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) pokračovať vo vykonávaní ďalších auditov, avšak pevne verí, že sa budú venovať aj súkromným nemocniciam, keďže aj tie hospodária s verejnými zdrojmi a poberajú peniaze z rozpočtu na mzdy svojich zdravotníkov.
Lekárski odborári ale naďalej odmietajú akékoľvek úvahy o transformácii štátnych nemocníc na akciové či obchodné spoločnosti, čo považuje za začiatok skrytej privatizácie nemocníc a ich postupného odovzdávania do rúk finančných skupín.
Na bratislavskej konferencii Zdravé nemocnice - silné zdravotníctvo sa zúčastnili zástupcovia zdravotníckeho a politického sektora. V úvode s prejavom vystúpili aj traja najvyšší ústavní činitelia, ktorí apelovali na potrebu dohody naprieč politickým spektrom v zásadných zdravotníckych otázkach.
Šaško informoval po štvrtkovej konferencii, že zo záverov piatich pilotných auditov štátnych nemocníc vyplynulo osem opatrení, na ktoré je potrebné sa zamerať. Ich cieľom je predovšetkým hľadanie synergií, kontrola mechanizmov a zvyšovanie výkonu nemocníc. Opatrenia by sa mali týkať všetkých štátnych nemocníc. Na mnohých z nich sa podľa ministra už pracuje a zavádzať by sa mali priebežne.
