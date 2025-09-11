< sekcia Slovensko
LOZ: Vláda zvyšuje zdravotné odvody, no neobmedzuje zisky súkromníkov
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) 9. septembra informoval, že balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Lekárske odborové združenie (LOZ) vníma potrebu konsolidácie, považuje však za nesprávne, že vláda namiesto hľadania úspor v zdravotníctve pristupuje k zvyšovaniu zdravotných odvodov. Podľa združenia zároveň „nebrzdí neadekvátne zisky“ súkromníkov v zdravotníctve.
„Vláda má k dispozícii vlastné analýzy, ktoré jasne identifikujú možnosti úspor v stovkách miliónov eur. Ak by boli tieto opatrenia realizované, nebolo by potrebné pristupovať k zvyšovaniu odvodov, ktoré zaplatia všetci pracujúci občania,“ uviedol predseda LOZ Peter Visolajský. Združenie zároveň upozorňuje, že systémové nedostatky v hospodárení zdravotníctva zostávajú neriešené a nie je isté, že zdravotné poisťovne zvýšené príjmy aj reálne odvedú späť do systému.
Dúfa, že vláda ešte predstavené návrhy v konsolidácii upraví a namiesto vyššieho zaťaženia občanov bude robiť reálne kroky na úspory v zdravotníctve podľa Revízie výdavkov na zdravotníctvo z roku 2022, ktorú vypracovalo Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR. „V roku 2024 bolo podľa týchto analýz možné dosiahnuť úsporu vo výške 241 miliónov eur a tento rok až 308 miliónov eur. Išlo pritom o úspory, ktoré by nemali negatívny dosah na kvalitu či dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ podotklo LOZ.
Podľa neho sú tieto úspory viazané najmä na centrálne obstarávanie liekov, optimalizáciu cien a objemu vyšetrení či dôsledné uplatňovanie povinnosti zdravotných poisťovní uhrádzať minimálne oprávnené náklady nemocniciam. Združenie zdôraznilo, že konsolidácia nesmie byť zámienkou na väčší únik financií cez súkromné poisťovne. „Naopak, vláda musí urýchlene prijať opatrenia na obmedzenie abnormálneho biznisu v slovenskom zdravotníctve,“ poznamenal Visolajský.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) 9. septembra informoval, že balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Takmer polovica, 1,3 miliardy eur, by sa mala získať šetrením na výdavkoch štátu. Výsledkom má byť zníženie deficitu verejných financií a postupná stabilizácia verejného dlhu. Jedným z návrhov opatrení je, že odvody zamestnancov do zdravotných poisťovní sa zvýšia o jeden percentuálny bod. Tento krok má podľa Kamenického priniesť štátu 358 miliónov eur ročne.
