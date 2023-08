Centrálny príjem v Ružinove je ohrozený, odborári žiadajú riešenie

Bratislava 17. augusta (TASR) - Prevádzka centrálneho prijímacieho oddelenia v bratislavskej ružinovskej nemocnici je ohrozená. Pracovisko má problém s obsadením služieb atestovanými lekármi. Uviedli to zástupcovia Lekárskeho odborového združenia (LOZ). Vyzvali preto Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, aby situáciu riešilo. Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB), pod ktorú zariadenie patrí, odmieta, že by centrálny príjem kolaboval. Deklarovala, že prevádzka je plne zabezpečená.



"Na začiatku roka 2022 na oddelení pracovalo 18 lekárov. Tí pracovali len na tom oddelení a boli tam plne k dispozícii. (...) Dostali sme sa do stavu, že dnes tam pracuje ledva 7,5 úväzkových lekárov. Služby sú často vykrývané neskúsenými, teda neatestovanými lekármi, kde je vysoké riziko pochybenia," skonštatoval šéf lekárskych odborárov Peter Visolajský na štvrtkovej tlačovej konferencii.







Pri dodržiavaní všetkých normatívov by v súčasnej situácii nebolo podľa podpredsedu LOZ Miroslava Mendela možné na centrálnom príjme postaviť služby. "Funguje to iba na tom, že ľudia sú do toho nútení ísť. Je to pokrútenie všetkých možných pravidiel," podotkol. Odborári poukázali na to, že na problémy viackrát upozorňovali a navrhli viaceré riešenia.







Lekárski odborári vyzvali ministra zdravotníctva Michala Palkoviča, aby situáciu urgentne riešil. Žiadajú o realizáciu účinných krátkodobých opatrení, ale aj na dlhodobú koncepciu riešení. Poukázali na to, že podobnú situáciu na urgente v nemocnici v Malackách dokázalo ministerstvo vyriešiť. "Lekári boli exkluzívne finančne motivovaní k tomu, aby na centrálnom prijímacom oddelení v nemocnici v Malackách zobrali služby. Dostali sme sa tak do absurdnej situácie, keď súkromná nemocnica v Malackách dokáže zabezpečiť atestovaných lekárov na prevádzku centrálneho prijímacieho oddelenia, dokonca aj s lekármi z Nemocnice Ružinov, ale štátna Nemocnica Ružinov má s personálnym zabezpečením veľký problém," dodal Visolajský.



UNB reagovala, že urgenty v jej nemocniciach patria k najvyťaženejším. "Pracovisko centrálneho prijímacieho oddelenia v Nemocnici Ružinov ošetrí denne najviac pacientov zo všetkých našich urgentov," uviedla hovorkyňa UNB Eva Kliská. Napriek záťaži je však prevádzka podľa jej slov plne zabezpečená. "Služby sú pokryté a všetci pacienti, ktorí na tento urgent prichádzajú sú riadne ošetrení a je im poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť," doplnila.



UNB odmietla, že by centrálny príjem v Ružinove kolaboval. "Takéto tvrdenia zbytočne spôsobujú paniku medzi pacientmi a neprospievajú ani atmosfére na pracovisku," podotkla Kliská. Nemocnica podľa svojho stanoviska zrealizovala viacero opatrení, ktoré viedli k stabilizácii personálu. "Zaviedli sme motivačný príspevok, výkonnostnú odmenu a tiež bol zvýšený osobný príplatok pre kmeňových zamestnancov," informovala. Prerozdelila tiež časť pacientov z okresu Senec medzi jej ostatné centrálne príjmy.



Nemocnica zároveň vyzvala lekárskych odborárov, aby nenabádali jej lekárov na to, aby odmietali slúžiť na centrálnom príjme. Apeluje na nich, aby sa namiesto toho spolupodieľali na aktivitách, ktoré sú propacientske.