LOZ vyzýva vládu neschváliť medializované zmeny týkajúce sa Rázsoch

Bratislava 7. mája (TASR) - Lekárske odborové združenie (LOZ) vyzýva premiéra Roberta Fica (Smer-SD) aj celú vládu, aby neschválili medializované zmeny týkajúce sa výstavby novej národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave. Šéf lekárskych odborárov Peter Visolajský apeluje na to, aby bol projekt postavený na bratislavských Rázsochách, tak ako bolo plánované. Informoval o tom po utorkovom stretnutí s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou (Hlas-SD) na pôde rezortu.



"Projekt Rázsochy je pripravený, chýba pár základných povolení a o pár mesiacov sa môže začať stavať," podotkol. Skritizoval, že namiesto toho chce ministerka podľa medializovaných informácií zrekonštruovať nemocnicu v Ružinove a na Rázsochách má vzniknúť detská nemocnica. Podotkol, že už v súčasnosti sa plánuje dostavba Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Nerozumie, prečo by mala vzniknúť detská nemocnica inde. Poukázal tiež na to, že v ružinovskej nemocnici štátu chýbajú pozemky, pravidelne ju zaplavuje, nie sú v nej rozbehnuté žiadne stavebné procesy a je tam tiež problém s dopravou pre sanitky.







Avizovanými zmenami podľa neho ministerka robí všetko preto, aby zabránila výstavbe nemocnice na Rázsochách. Tvrdí, že tak koná v prospech investičnej skupiny Penta, pre ktorú by podľa jeho slov bola výstavba novej nemocnice na Rázsochách prekážkou. Zároveň podotkol, že Dolinková za šesť mesiacov svojho pôsobenia neurobila nič v prospech pacientov, ale len v prospech oligarchov. Visolajský vyzval premiéra, aby vrátil do zdravotníctva sociálny rozmer namiesto biznisu a aby záujmy oligarchov nahradil záujmami občanov.