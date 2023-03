LOZ žiada prešetriť prerozdelenie peňazí nemocniciam od VšZP

Bratislava 23. marca (TASR) - Lekárske odborové združenie (LOZ) kritizuje prerozdelenie financií nemocniciam od štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Je podľa neho netransparentné, pochybné a v prospech súkromných nemocníc. Žiada audit vo všetkých troch zdravotných poisťovniach. VšZP pochybenie odmieta. Poukazuje na to, že ako jediná poisťovňa reagovala na zvýšené výdavky nemocníc a ponúkla okamžité zvýšenie úhrady formou preddavku.



"LOZ žiada povereného premiéra Eduarda Hegera o okamžitý audit v štátnej poisťovni a rovnako aj v súkromných poisťovniach, a ak zistí pochybenia, aj o vyvodenie personálnej zodpovednosti," uviedol šéf lekárskych odborárov Peter Visolajský na štvrtkovom tlačovom brífingu.



Odborári poukázali na to, že súkromné nemocnice dostali z VšZP diametrálne vyššie preddavky oproti štátnym nemocniciam. "Zvýšenie financií oproti minulému roku je v prípade štátnych fakultných nemocníc len na dobu tri mesiace a nepresahuje 21 percent oproti minulému roku. Naopak, VšZP je mimoriadne štedrá k malým a súčasne súkromným nemocniciam, kde zvýšenie platieb dosahuje aj 40 percent, čiže dvojnásobok oproti štátnym nemocniciam a je garantované až po dobu až šesť mesiacov," ozrejmil Visolajský. Dodal, že zatiaľ čo štátne nemocnice tak budú stratové, súkromné budú mať zisk.



Dočasne poverený premiér Eduard Heger, ktorý je poverený aj vedením rezortu zdravotníctva, uviedol, že komunikoval so štátnym tajomníkom rezortu Michalom Palkovičom, ktorý už pracuje na odpovedi pre LOZ. Audit podľa neho nie je potrebný. Ako podotkol, nerozumie protestom LOZ, keďže združenie považuje za partnera vlády a má podľa neho pozvanie priamo za rokovací stôl. Zdôraznil, že rezort zdravotníctva dostal nový vietor a plní priority. Priestor vidí v dolaďovaní hodnoty za peniaze.



"Odmietame tvrdenie LOZ o 'pochybnom prerozdelení zvýšených financií štátnym a súkromným nemocniciam'. Kľúčom na rozdelenie deklarovaných disponibilných zdrojov bola výška úhrady nemocníc v prechádzajúcom období," uviedla v reakcii VšZP. Podotkla, že v posledných mesiacoch prebehlo niekoľko transparentných rokovaní o financovaní nemocníc s asociáciami nemocníc, preto nevidí dôvod na verejné diskusie k tejto téme.



Štátna poisťovňa zároveň pripomenula, že ešte stále nie je vydaná vyhláška o programovom rozpočte, teda nie je definovaná plánovaná výška úhrady pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti. "VšZP vyšla nemocniciam v ústrety, zareagovala na ich zvýšené výdavky v súvislosti s memorandom o zlepšení systému zdravotníctva a ako jediná zdravotná poisťovňa ponúkla okamžité zvýšenie úhrady formou preddavku," podotkla.



Tvrdenia odborárov odmieta aj šéf Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko. Sú podľa neho znakom ich neznalosti. "Toto je úplná neznalosť veci, pretože zvýšenie zdrojov tento rok ide vyslovene v zmysle zákona 578 a zákonníka práce. To znamená, že zvyšovanie pôjde podľa počtu zamestnancov a ich kvalifikácie, čiže tam si nikto nevie nič vylobovať," skonštatoval.



Zdôraznil, že nemocnice zatiaľ dostali od zdravotných poisťovní len preddavky a financie budú rozdelené podľa programového rozpočtovania, ktoré určí jasné pravidlá. "Programové rozpočtovanie robí ministerstvo zdravotníctva. Bude tam zadefinované, akým spôsobom sa zdravotné poisťovne musia vyskladať pre daných poskytovateľov a aký objem finančných prostriedkov pôjde do nemocníc združených v ANS a v Asociácii štátnych nemocníc," vysvetlil s tým, že rozpočtovanie má byť uzavreté vyhláškou do konca marca.