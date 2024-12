LOZ žiada prezidenta zvážiť podpis návrhu k zdravotnej starostlivosti

Bratislava 11. decembra (TASR) - Lekárske odborové združenie (LOZ) apeluje na prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby zvážil podpis návrhu legislatívy súvisiacej s opatreniami na zabezpečenie dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorú v stredu schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Uviedol to člen LOZ Dalibor Fedák. Schválenie návrhu ho neprekvapuje, tvrdí, že ide o rovnaký postup vlády ako pri predošlých výpovediach lekárov. Postoj LOZ sa podľa neho nemení.



"Chcel by som poprosiť taký apel na prezidenta, aby zvážil podpísanie toho zákona, aby nepodpísal tento zákon, lebo je vyslovene diskriminačný voči lekárom a dosť urážajúci," skonštatoval Fedák.



Vláda podľa neho nemôže očakávať, že postoj lekárov sa týmto zmení. "My sme tie výpovede podávali hlavne kvôli tomu, že vláda prestala dodržiavať memorandum, prestala dodržiavať dohody, ktoré s nami uzavrela, takže naozaj nemôžeme očakávať, že toto nejako zmení náš postoj. Ba priam ešte opačne," ozrejmil.



Poznamenal, že LOZ nie je prekvapené, že parlament návrh zákona schválil. "Dalo sa čakať, že ten výsledok bude taký, aký bude, lebo idú presne podľa tej istej šablóny, ako si išli v roku 2011 a v roku 2022. Nič sa nezmenilo," povedal.



Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu schválili legislatívu súvisiacu s opatreniami na zabezpečenie dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti. Má priniesť rozšírenie definície mimoriadnej udalosti aj o kritickú nedostupnosť zdravotnej starostlivosti. Počas nej budú zdravotníci povinní poskytovať zdravotnú starostlivosť.



Návrh zároveň zavádza nové skutkové podstaty trestného činu porušovania povinností za mimoriadnej situácie a trestného činu vyhýbania sa výkonu povinností za mimoriadnej situácie. Prináša tiež možnosť územne limitovať vyhlásenie mimoriadnej situácie.