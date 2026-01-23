< sekcia Slovensko
LOZ žiada štandardizované zmluvy medzi nemocnicami a poisťovňami
LOZ podotklo, že pre nemocnice je na rok 2026 vyčlenených 3,4 miliardy eur.
Autor TASR
Bratislava 23. januára (TASR) - Lekárske odborové združenie (LOZ) apeluje na štandardizované zmluvy medzi nemocnicami a zdravotnými poisťovňami. Poukazuje na aktuálne nerovnosti v platbách pre jednotlivé nemocnice, ktorých výsledkom je dlh štátu, rozpadávajúce sa štátne nemocnice a vysokoziskové súkromné nemocnice. Šéf odborárov Peter Visolajský o tom informoval na piatkovej tlačovej konferencii.
LOZ podotklo, že pre nemocnice je na rok 2026 vyčlenených 3,4 miliardy eur. „Týchto 3,4 miliardy eur aj tento rok potečie do nemocníc cez neprehľadné a nekontrolovateľné zmluvy, ktoré uzatvárajú nemocnice so zdravotnými poisťovňami. Tieto neprehľadné zmluvy, nevýhodné pre štát i pacientov, roky kritizuje ministerstvo financií, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou aj Najvyšší kontrolný úrad SR,“ povedal Visolajský. Takýto stav podľa jeho slov znamená každoročné zisky pre finančné skupiny, vlastniace zdravotné poisťovne a nemocnice.
Lekárski odborári preto apelujú na ministerstvo zdravotníctva, aby stanovilo povinné štandardizované texty zmlúv medzi nemocnicami a poisťovňami. Visolajský pripomenul, že to bola aj súčasť podmienok LOZ pri podaných výpovediach lekárov v roku 2024. Kritizuje, že rezort doteraz nesplnil svoju úlohu, a vyzýva ho na nápravu. Zavedenie štandardizovaných zmlúv podľa neho môže zvýšiť kontrolu nad miliardami eur zo zdravotných odvodov a prispieť k tomu, aby boli využité účelne v prospech pacientov.
„Štandardizované zmluvy nie sú technickým detailom ani administratívnou formalitou - ide o jeden z kľúčových predpokladov spravodlivého, transparentného a funkčného financovania nemocníc a zároveň o cestu k zvýšeniu efektivity v liečbe pacientov. Na potrebu zavedenia štandardizovaných zmlúv dlhodobo upozorňuje aj Ministerstvo financií SR a lekári svojimi výpoveďami zabezpečili, že dnes existuje aj zákonný rámec na ich uplatnenie v praxi. Očakávame preto, že Ministerstvo zdravotníctva SR dodrží svoj záväzok a v najbližšom období predstaví konkrétny návrh. Verejné financie si zaslúžia verejnú kontrolu a slovenskí pacienti si zaslúžia zdravotníctvo, ktoré funguje v ich prospech, nie v prospech finančných skupín,“ skonštatoval Visolajský.
