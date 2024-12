LOZ:Odmietame mediálne hry, ministra vyzývame na dvojstranné rokovanie

Bratislava 15. decembra (TASR) - Lekárske odborové združenie (LOZ) kritizuje ministra zdravotníctva SR Kamila Šaška (Hlas-SD) za zvolanie mimoriadneho zasadnutia sektorovej tripartity k téme výpovedí lekárov. Rokovania sa podľa lekárskych odborárov majú odohrať len medzi LOZ a ministerstvom, tak ako o to ministra požiadali.



"Na takomto formáte trváme, lebo inak pôjde len o ďalšie neproduktívne sedenie a odsúvanie dohody na neurčito, čím strácame drahocenný čas," uviedol šéf LOZ Peter Visolajský.



Iniciatívu ministra považujú lekárski odborári za mediálne hry, ktoré nemajú šancu viesť k dohode. Deklarujú, že je ich prioritou hľadanie reálnych riešení, rovnako i to, že si uvedomujú potrebu kompromisov. "V súčasnej situácii je úplne zrejmé, že čím viac ľudí, častokrát s rôznymi záujmami v zdravotníctve, ktorí s memorandom medzi vládou SR a LOZ nemajú nič spoločné, sa bude podieľať na diskusii, tým je menšia pravdepodobnosť, že sa dosiahne konsenzus," skonštatoval Visolajský.



Ministra zároveň v mene LOZ vyzval, aby si uvedomil to, akú reakciu medzi lekármi v nemocniciach jeho kroky vyvolávajú. "Nateraz musíme konštatovať, že dnešnými krokmi situáciu v nemocniciach len eskaluje," zdôraznil zopakujúc výzvu na úzke, bilaterálne rokovanie.



Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) zvolal na pondelkové (16. 12.) popoludnie mimoriadne zasadnutie sektorovej tripartity. Šaško verí, že výsledkom pondelkového stretnutia bude dohoda na kompromise s Lekárskym odborovým združením (LOZ).



Situáciu v zdravotníctve i spoločnosti v súčasnosti traumatizuje hrozba hromadných výpovedí lekárov ku koncu roka.