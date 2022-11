LOZ:Výpovede nadobudnú platnosť, ak sa požiadavky nenaplnia do 30. 11.

Bratislava 29. novembra (TASR) - Výpovede lekárov nadobudnú platnosť, ak sa ich požiadavky nezrealizujú do konca novembra. Vyplýva to z vyjadrenia podpredsedu Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Miroslava Mendela. Reagoval tak na prerušenie parlamentného zdravotníckeho výboru, kde ich mal predstaviť minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



"My sme čakali, že dnes sa to tu zbehne. Následne sme čakali, že okolo 13.00 h bude hlasovanie. Všetko vyzeralo, že bude OK," skonštatoval. Prerušenie výboru podľa neho neprospieva tomu, aby sa požiadavky stihli zrealizovať včas. V pondelok (28. 11.) nebol výbor uznášaniaschopný.



Mendel zároveň ocenil prístup rezortu zdravotníctva v rokovaniach. "V pondelok sme ešte na ministerstve zdravotníctva preberali memorandum asi do jedenástej večer. Rozhodne sme čas využili maximálne," doplnil.



Výbor pre zdravotníctvo sa prerušil po odchode opozičných poslancov. Tí odišli potom, ako sa na schôdzi malo predstaviť 17 pozmeňujúcich návrhov, ktoré oni podľa svojich slov nedostali včas na preštudovanie. Výbor bude pokračovať v stredu (30. 11.) o 12.00 h.



Ministerstvo zdravotníctva deklarovalo, že sa bude snažiť, aby obštrukcie nevznikali. "Budeme riešiť, aby sa výbor čo najskôr uskutočnil," dodala hovorkyňa rezortu Petra Lániková.