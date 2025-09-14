< sekcia Slovensko
LPK prijíma podnety o zlej starostlivosti a týraní zvierat z celej SR
Linka proti krutosti podľa Chmela tiež podáva trestné oznámenia v závažných prípadoch týrania či usmrtenia zvierat.
Autor TASR
Bratislava 14. septembra (TASR) - Linka proti krutosti (LPK), ktorú prevádzkuje občianske združenie Sloboda zvierat, prijíma podnety o zlej starostlivosti a týraní zvierat z celého Slovenska. Nie je štátnym orgánom ani orgánom samosprávy, je to sieť dobrovoľných inšpektorov Slobody zvierat. Tí majú rovnaké právomoci ako občania SR. TASR o tom informoval hlavný inšpektor linky Jozef Chmel.
LPK osobne preveruje situáciu na mieste. „V opodstatnených prípadoch sa o to snažíme vždy, keď nám to kapacity dovolia,“ uviedol Chmel. Linka taktiež podľa neho podáva podnety na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správa (RVPS) v prípadoch, ak lokalitu nemajú pokrytú vlastným inšpektorom alebo majiteľ odmieta spolupracovať. „Zákonnú povinnosť kontrolovať zdravie a pohodu spoločenských, hospodárskych či exotických zvierat a zjednávať nápravu má RVPS. Podnet RVPS môže dať každý občan,“ priblížil hlavný inšpektor.
Linka proti krutosti podľa Chmela tiež podáva trestné oznámenia v závažných prípadoch týrania či usmrtenia zvierat. Taktiež vedia prevziať zviera zo zlých podmienok do starostlivosti útulkov v správe Slobody zvierat. „To je možné, len pokiaľ sa majiteľ dobrovoľne zvieraťa vzdá, inak podávame podnet na RVPS, v závažnom prípade voláme políciu,“ podotkol Chmel. Dodal, že inšpektori zasahujú v krajnej núdzi.
Zároveň pripomenul, že LPK ani občianske združenie nemôžu vojsť na súkromný pozemok a do obydlia bez súhlasu majiteľa, udeľovať opatrenia na nápravu či dávať pokuty, odobrať zviera bez písomného súhlasu majiteľa, zakázať majiteľovi chov zvierat či zverejňovať osobné údaje nahlasovateľov a majiteľov zvierat.
