Trestné oznámenia: LPM Ulič mal pripraviť štát o viac ako milión eur

Ulič 5. júna (TASR) – Bývalé vedenie štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok (LPM) Ulič malo spôsobiť škody štátu za viac ako milión eur. Kontrola nového vedenia odhalila skresľovanie hospodárskych výsledkov podniku, nevýhodné zmluvy, neoprávnené hospodárenie na cudzom pozemku i nevýhodný prenájom poľovného revíru. Informoval o tom v piatok poverený riaditeľ LPM Mário Perinaj za účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského (OĽaNO), ktorý avizoval podanie trestných oznámení.







"Nielenže došlo k skresľovaniu hospodárskeho výsledku, ale je tu dôvodná obava, že v prípade, ak prídu trovy exekútorovi zo súdnych sporov a notárskeho zastúpenia alebo že bude vykonateľný rozsudok, môže dôjsť k zablokovaniu účtov štátneho podniku," povedala advokátka LPM Irena Sopková. Po zohľadnení všetkých záväzkov podľa jej slov dosiahol štátny podnik za uplynulý rok stratu takmer 297.500 eur.



Súdne spory sa majú týkať ťažby dreva na súkromnom majetku, ktorého majiteľ sa dožaduje za neoprávnenú ťažbu vyplatiť viac ako 200.000 eur. Ide tiež o vyplatenie ušlej mzdy štyrom vedúcim zamestnancom spolu v sume viac ako 100.000 eur.



Sopková tiež upozornila na netransparentne uzatvorenú zmluvu s poľovníckou spoločnosťou, v dôsledku ktorej mal štát prísť najmenej o 130.000 eur. LPM Ulič chce preto podať návrh na protest prokurátora a nevylučuje ani súdny spor. Štátny podnik tiež bude zvažovať aj podanie neodkladného opatrenia, aby sa v poľovnom revíri Kolodnik nepoľovalo.



Perinaj spomenul napríklad aj zmluvu na výrub drevín harvestorom za viac ako milión eur, ktorú už vypovedal, či nahradenie prepustených pracovníčok pestovnej činnosti spoločnosťou, ktorá vykonávala rovnakú prácu s vyššími nákladmi, kde škodu predbežne vyčíslil takmer na 90.000 eur.



"Obvinenia sú veľmi vážne, mňa znepokojujú, aj keď do istej miery som očakával, že nie všetko bude také jasné a čisté, ako mi to bolo prezentované, keď som nastúpil do funkcie. Je dobré, že sa pravda ukazuje. Verím, že tie zistenia budú mať pokračovania aj na základe môjho pokynu na podanie trestných oznámení," vyjadril sa k problematike Mičovský s tým, že sa bude usilovať o dosiahnutie zosobnenia vykonaných chýb a finančných strát. Nevylúčil tiež finančnú pomoc rezortu v prípade, že by došlo k zmrazeniu účtov LPM Ulič.