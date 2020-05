L. Praženková reagovala na oblasť justície v PVV

Bratislava 3. mája (TASR) – Regionálny princíp pri voľbe členov Súdnej rady SR už v minulosti v právnom poriadku bol, kým Ústavný súd SR nevyslovil jeho protiústavnosť. V hodnotení programového vyhlásenia vlády (PVV) to pre TASR uviedla predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková.



„Ústavný súd vytkol právnej úprave obsoletný počet jednomandátových obvodov oproti počtu miest členov Súdnej rady volených sudcami,“ uviedla Praženková. Ústavný súd podľa predsedníčky taktiež naznačil, že musí byť pri odchýlení sa od princípu absolútnej rovnosti volebného práva uvedený aj záujem, ktorý by vyvážil takýto zásah do rovnosti hlasov.



„Možno k zabezpečeniu reprezentatívnosti zloženia Súdnej rady treba poukázať na jedno z medzinárodných odporúčaní, podľa ktorého sudcovia, ktorí sú členmi súdnych rád, by mali byť volení sudcami tak, aby bola zabezpečená reprezentácia sudcov na všetkých úrovniach,“ dopĺňa Praženková. To by však podľa nej nebolo dosiahnuté, keby sa uplatnil regionálny princíp, ktorý avizuje vláda vo svojom programe a chce ho dosiahnuť cez ústavný zákon.



V otázke nominácií nesudcov za parlament a vládu pripomenula šéfka Súdnej rady fakt, že kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) toto pravidlo nedodržal. Zároveň dopĺňa, že sa v zmysle medzinárodných štandardov za nesudcu neráta bývalý sudca.



Sudkyňu Najvyššieho súdu (NS) SR Alenu Svetlovskú nominovalo hnutie Sme rodina. Nominantom OĽaNO je aj sudca NS SR Juraj Kliment. Do Súdnej rady sa dostal aj bývalý predseda Ústavného súdu Ján Mazák.