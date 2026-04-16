< sekcia Slovensko
LRK Trading avizuje právne kroky pre tvrdenia o dodaní hasičských áut
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Spoločnosť LRK Trading pripravuje právne kroky voči osobám, ktoré podľa nej verejne prezentujú nepravdivé a firmu poškodzujúce tvrdenia o dodávkach hasičských áut pre ministerstvo vnútra. Firma sa vo vyjadrení pre TASR opätovne ohradila voči tvrdeniam poslanca Národnej rady SR Juraja Krúpu (SaS), ktorý vo štvrtok informoval o podaní trestného oznámenia pre nákup áut.
„Zvlášť závažné je, že ide o opakované tvrdenia, ktoré už boli spoločnosťou LRK Trading verejne a vecne vyvrátené. Ich ďalšie šírenie bez doplnenia relevantných skutočností preto nemožno vnímať inak ako účelové zasahovanie do dobrého mena spoločnosti. Tvrdenia o navádzaní na podvod, nehospodárnom nakladaní s verejnými prostriedkami či o údajných nezrovnalostiach v oblasti daňových povinností sú nepodložené a neodrážajú reálny právny ani ekonomický stav veci,“ vyhlásil konateľ firmy Roman Kardoš.
Ako pokračoval, spoločnosť odmieta i zavádzajúce porovnávanie cien hasičských vozidiel bez zohľadnenia technickej špecifikácie či výbavy. „Takéto porovnania sú z odborného hľadiska irelevantné a slúžia výlučne na vytváranie mediálneho dojmu,“ myslí si Kardoš.
LRK Trading pripomenula, že verejné obstarávanie bolo vyhlásené ešte počas minulého volebného obdobia. Poukázala, že súťaž bola skontrolovaná príslušnými orgánmi vrátane orgánov činných v trestnom stíhaní. Trvá na tom, že proces bol v súlade so zákonom. Deklarovala tiež, že poskytne plnú súčinnosť pri akomkoľvek ďalšom preverovaní.
Krúpa vo štvrtok informoval, že SaS podáva trestné oznámenie v súvislosti s podozrivým nákupom hasičských vozidiel ministerstvom vnútra. Podľa strany existujú vážne podozrenia na porušenie zákona, nehospodárne nakladanie s verejnými financiami a možnú korupčnú schému.
Opozícia hovorí o probléme s nákupom hasičských áut už od septembra 2024. Kritizovala aj technický stav. Ministerstvo vnútra celý čas kritiku odmieta, víťazná spoločnosť podľa neho splnila všetky požiadavky. V apríli 2025 napríklad rezort informoval, že Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil súlad so zákonom v prípade nákupu hasičských vozidiel. Podozrenia odmietol aj prezident Hasičského a záchranného zboru Adrián Mifkovič.
