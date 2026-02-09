< sekcia Slovensko
LRK Trading deklaruje, že hasičské vozidlá dodáva v súlade so zmluvou
Bratislava 9. februára (TASR) - Spoločnosť LRK Trading deklaruje, že hasičské vozidlá dodáva Hasičskému a záchrannému zboru (HaZZ) v súlade so zmluvnými podmienkami. Ako vysvetlila, dodacie lehoty sú viazané na dátum konkrétnych objednávok, nie na kalendárny rok. Deklaruje, že projekt bol opakovane predmetom kontrol príslušných orgánov bez zistenia porušenia právnych predpisov. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytol konateľ spoločnosti Roman Kardoš.
„Spoločnosť sa bude aj naďalej plne sústreďovať na riadne a včasné plnenie svojich zmluvných záväzkov, pričom zároveň vyzýva všetkých verejných predstaviteľov, aby sa pri hodnotení projektu opierali o overiteľné fakty a výsledky kontrol príslušných orgánov,“ uviedol konateľ spoločnosti. Neželá si, aby bola zneužívaná „ako nástroj vnútropolitických sporov alebo mediálnych kampaní bez opory vo faktoch“.
Spoločnosť odmietla tvrdenia, podľa ktorých je využívanie bankových nástrojov financovania výroby, vrátane postúpenia pohľadávok alebo faktoringu, podozrivým postupom. „Ide o štandardný mechanizmus používaný pri veľkých verejných projektoch v celej Európskej únii, vrátane rozsiahlych dopravných a stavebných projektov realizovaných zahraničnými dodávateľmi aj na Slovensku napríklad v Bratislave,“ deklaroval Kardoš.
Interpretovať bežný bankový mechanizmus ako „škandál“ len pri jednom konkrétnom projekte podľa spoločnosti vytvára dojem selektívneho a účelového hodnotenia, ktoré nereflektuje ekonomickú realitu veľkých verejných zákaziek. Vyhlasuje, že dodávky hasičských vozidiel sa realizujú v súlade so zmluvnými podmienkami.
„Za pozornosť zároveň stojí, že časť verejných kritík prichádza od politických predstaviteľov, ktorí pôsobili pri príprave a schvaľovaní samotného projektu v čase svojho vládneho pôsobenia. Spoločnosť považuje za neprimerané, aby bol projekt po viacnásobných kontrolách bez zistení opakovane prezentovaný ako podozrivý bez predloženia akýchkoľvek relevantných skutočností,“ komentoval Kardoš.
Modernizáciu techniky HaZZ označil za výrobný projekt realizovaný renomovanými európskymi výrobcami. Pokračuje podľa neho nadštandardnou rýchlosťou pri danom počte vozidiel v súlade s harmonogramom a zmluvnými podmienkami.
V prípade pokračovania šírenia nepravdivých alebo zavádzajúcich tvrdení, ktoré by mohli poškodzovať dobré meno spoločnosti alebo jej medzinárodných partnerov, deklaruje spoločnosť ako aj jej medzinárodní partneri pripravenosť využiť všetky dostupné právne a inštitucionálne prostriedky ochrany, vrátane príslušných mechanizmov a nástrojov na úrovni Európskej únie.
Poslanci opozičnej SaS Juraj Krúpa a Martina Bajo Holečková minulý týždeň kritizovali nákup hasičských áut. Krúpa naznačil možnú existenciu podvodných schém v súvislosti s dodávateľskou firmou. Poslankyňa hovorila o oneskorených dodávkach a nefunkčnosti vozidiel. Ministerstvo vnútra reagovalo, že poslanci verejne šíria bludy, čím znevažujú prácu hasičov a záchranárov. Informácie označilo za zavádzajúce.
