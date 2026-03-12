< sekcia Slovensko
LRK Trading odmieta tvrdenia poslanca Krúpu k dodávkam hasičských áut
Opozičný poslanec Krúpa v stredu po skončení poslaneckého prieskumu v HaZZ vyhlásil, že chce zistenia o dodávaných kontroverzných hasičských autách postúpiť orgánom činným v trestnom konaní.
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Spoločnosť dodávajúca hasičské vozidlá ministerstvu vnútra LRK Trading odmieta tvrdenia opozičného poslanca Národnej rady SR Juraja Krúpu (SaS) prezentované v stredu (11. 3.) po poslaneckom prieskume v Hasičskom a záchrannom zbore (HaZZ). Zároveň neeviduje žiadne oficiálne zistenia, ktoré by výroky poslanca potvrdzovali. Pre TASR to v reakcii uviedol konateľ spoločnosti Roman Kardoš.
„Opätovne už po niekoľkýkrát uvádzame, že dodávka vozidiel pre MV SR - Hasičský a záchranný zbor SR prebieha na základe riadne uskutočneného verejného obstarávania, do ktorého sa zapojilo viacero uchádzačov (9 subjektov). Spoločnosť LRK Trading uspela v súťaži s najnižšou cenovou ponukou a splnením všetkých požadovaných parametrov a podmienok verejného obstarávania spomedzi predložených ponúk,“ uviedol Kardoš. Ako doplnil, súťaž preskúmali aj štátne úrady.
Dodal, že verejné obstarávanie vyhlásil rezort ešte za minulej vlády v roku 2022. „Následne až v priebehu súťaže boli na základe otázok a námietok uchádzačov viackrát spresňované a upravované súťažné podklady s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu mieru transparentnosti, proporcionality hospodárskej súťaže,“ priblížil.
Kardoš nesúhlasí ani s tým, že by boli vozidlá predražené. Prezentovaná cena v Českej republike - 400.000 eur, bola podľa neho pravdepodobne bez DPH a cena na Slovensku, viac ako 588.000 eur, je vrátane DPH. Okrem toho slovenskí hasiči dostanú autá s inou konfiguráciou.
Odmietol aj to, že by LRK Trading pôsobila ako sprostredkovateľ. „Spoločnosť pôsobí ako obchodné zastúpenie zahraničných výrobcov špeciálnej techniky na Slovensku a zabezpečuje komplexné dodanie vozidiel vrátane konfigurácie, dodávky výbavy, integrácie technológií, homologizácie, školení a servisného zabezpečenia. Takýto model spolupráce je v oblasti dodávok špeciálnej techniky v Európe štandardný a ničím výnimočným ani na Slovensku,“ tvrdí Kardoš.
Dementoval aj tvrdenia o údajne podozrivých finančných tokoch. Financovanie prostredníctvom faktoringu podľa neho predstavuje bežný a transparentný finančný nástroj využívaný pri rozsiahlych priemyselných projektoch či verejných zákazkách.
„Zároveň považujeme za paradoxné, že v minulosti (september 2024, dohľadateľné) boli zo strany niektorých opozičných predstaviteľov v mediálnom priestore prezentované tvrdenia, že vysúťažená cena vozidiel je nezvyčajne nízka, a že za takúto cenu nebude možné vozidlá dodať. V súčasnosti sú pritom prezentované opačné tvrdenia o údajnej predraženosti. Takéto protichodné vyjadrenia podľa nášho názoru potvrdzujú skôr politický než vecný charakter tejto kritiky,“ poukázal konateľ.
Opozičný poslanec Krúpa v stredu po skončení poslaneckého prieskumu v HaZZ vyhlásil, že chce zistenia o dodávaných kontroverzných hasičských autách postúpiť orgánom činným v trestnom konaní. Podľa neho sa dodávateľ 80 hasičských áut, z ktorých 71 preplatí Európska únia, spoločnosť LRK Trading, správa podozrivo. Poslanec opakovane upozornil aj na cenu, ktorá má byť vyššia ako pri nákupe rovnakých áut v Českej republike.
Opozícia hovorí o problémoch s nákupom hasičských áut už od septembra 2024. Okrem podozrení pri financovaní nákupu jej prekáža aj údajná nízka kvalita vozidiel. Ministerstvo vnútra kritiku odmieta, víťazná spoločnosť podľa neho splnila všetky požiadavky. Poslanecký prieskum podľa neho ukázal, že rezort postupuje v súlade so zákonom a celkovo správne.
