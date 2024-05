ĽSNS je za zastavenie odovzdávania právomocí národných štátov do EÚ

Bratislava 29. mája (TASR) - Odovzdávanie právomocí národných štátov do rúk bruselských úradníkov by sa malo zastaviť. V rozhovore pre TASR to uviedla strana Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), ktorá sa uchádza o hlasy voličov v júnových eurovoľbách. Slovensku by podľa strany najviac pomohlo, keby sa Európsky parlament (EP) nezaoberal smernicami, ktoré sťažujú ľuďom život a obmedzujú ekonomiku. Rozhovor so stranou Kotlebovci - ĽSNS je súčasťou série rozhovorov s politickými subjektmi, ktoré kandidujú vo voľbách do Európskeho parlamentu.











-Aké sú hlavné priority vašej strany pre voľby do EP?-







Hlavnou prioritou je zastavenie nezmyslov, ktoré posledné roky prišli z EÚ. Medzi ne patrí hlavne zákaz predaja áut so spaľovacími motormi, povinné prerozdeľovanie nelegálnych migrantov, Green Deal, LGBTI agenda, úplne zrušenie práva veta.



Ďalšou prioritou je napríklad zastavenie odovzdávania právomocí národných štátov do rúk nikým nevolených bruselských úradníkov.











-V čom môže EP pomôcť Slovensku?-







V súčasnosti by Slovensku najviac pomohlo, keby sa EP nezaoberá nezmyslami a smernicami, ktoré sťažujú ľuďom život a obmedzujú ekonomiku a konkurencieschopnosť členských štátov.











-Čo priniesla EÚ občanom, kam sa Slovensko posunulo za 20 rokov členstva v Únii?-







Prvým a mnohokrát jediným argumentom eurofanatikov sú eurofondy, ktoré prišli na Slovensko. Skutočnosť je však oveľa pesimistickejšia. Slovensko stratilo za 20 rokov suverenitu a právo rozhodovať samo o sebe. Otvorené hranice a jednotná mena nepriniesli Slovensku žiadne výhody, práve naopak. Máme vysokú infláciu a vysoké úroky, ktoré si nevieme regulovať. Otvorené hranice znemožňujú účinne kontrolovať toky nelegálnych migrantov.











-V akej politickej frakcii EP chce vaša strana pôsobiť v prípade zvolenia?-







V prípade zvolenia budeme rokovať s frakciami, ktoré zastupujú strany, ktoré majú rovnaké alebo podobné zmýšľanie a politický program.











UPOZORNENIE: TASR požiadala o rozhovor všetky kandidujúce subjekty.