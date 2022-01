ĽSNS odsudzuje schválenie obrannej dohody s USA

Prečítajte si aj: Vláda odsúhlasila uzavretie dohody o obrannej spolupráci s USA



Bratislava 12. januára (TASR) - Opozičná ĽSNS odsudzuje hlasovanie, ktorým v stredu vláda SR schválila obrannú dohodu s USA. Strana to konštatuje vo svojom stanovisku, ktoré TASR poskytol jej podpredseda Martin Beluský.podotýka strana. Pripravuje viaceré politické i občianske aktivity, ktorými chce verejnosť informovať o neprijateľnosti takejto zmluvy.Rozhodnutie vlády kritizuje aj líder mimoparlamentného hnutia Republika a europoslanec Milan Uhrík.uviedol v stanovisku, ktoré zaslal pre TASR. Tvrdí, že vláda hrubo a arogantne odignorovala všetky pripomienky verejnosti aj výhrady generálneho prokurátora. Kritizuje tiež alibistický postoj prezidentky SR Zuzany Čaputovej.doplnil.Ocenil, že sa voči zmluve stavajú aj niektorí slovenskí zamestnávatelia a vyzval aj ostatné združenia a organizácie, aby našli odvahu a vyjadrili jasný odpor. Apeloval tiež na zvyšok opozície a poslancov v parlamente.reagoval s tým, že ak má byť referendum účinné, nesmie byť agendou len jednej politickej strany.Vláda SR v stredu odsúhlasila uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany s USA (DCA). Po podpise dokumentu ho musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou. Pred rokovaním vlády dohodu schválila aj Bezpečnostná rada SR. Zmluva by umožnila americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Platiť by mala desať rokov. Potom zostáva platná, alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.Dohoda s USA má posilniť vzájomnú spoluprácu SR a USA. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) i šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) deklarovali, že plne rešpektuje suverenitu SR. Odmietajú, že by vytvárala predpoklad stálej prítomnosti USA na území SR.