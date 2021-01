ĽSNS podala na J. Mikasa trestné oznámenie v súvislosti s vyhláškami

Na snímke poslanec NRSR Marian Kotleba ukazuje novinárom trestné oznámenie na hlavného hygienika SR Jána Mikasa počas tlačovej konferencie klubu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko na 23. schôdzi Národnej rady SR v Bratislave 29. januára 2021. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 29. januára (TASR) - Opozičná ĽSNS podala v piatok trestné oznámenie na hlavného hygienika SR Jána Mikasa v súvislosti s vyhláškami, ktoré svojím protestom napadol generálny prokurátor Maroš Žilinka. Na piatkovej tlačovej konferencii to oznámil predseda strany Marian Kotleba. Mikas podľa strany vydal účelové výnimky z karantény pre členov vlády či poslancov. Poslanec Rastislav Schlosár (ĽSNS) skonštatoval, že mohlo dôjsť k zneužitiu právomoci verejného činiteľa.Podľa Kotlebu nie je možné, aby sa naďalej svojvoľným vydávaním vyhlášok nahrádzali zákony. Hlavný hygienik vydal výnimku, podľa ktorej mohli prísť do parlamentu aj poslanci, ktorí boli pozitívni na ochorenie COVID-19. Kotleba pripomenul, že len pár dní predtým nechceli pustiť do rokovacej sály tých poslancov, ktorí nemali potvrdenie o negatívnom teste. Mikasovo konanie malo podľa ĽSNS za cieľ zabezpečiť výhody v koalícii.Žilinka vo štvrtok (28. 1.) informoval, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR porušil dvomi vyhláškami zákon. Vyhláška hlavného hygienika SR z 27. decembra 2020 umožnila koncom roka poslancom rokovať aj napriek tomu, že boli viacerí pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19 alebo boli po kontakte s pozitívnou osobou v preventívnej karanténe. Poslanci sa deň na to zišli na schôdzi, aby odobrili zákon, na ktorý potrebovali 90 hlasov.Porušenie vidí generálny prokurátor aj vo vyhláške z 10. januára 2021, ktorá sa týka nariadenia karanténnych povinností osôb pri vstupe na územie SR. Úrad podľa Žilinku nemal oprávnenie upraviť výnimky z izolácie a karantény a výnimky pre osoby v osobitnom režime.ÚVZ reagoval, že sa dôsledne oboznámi s obsahom písomného stanoviska Generálnej prokuratúry SR a následne sa vyjadrí k protestom Žilinku.