ĽSNS podpísala so štyrmi stranami memorandum o spolupráci

Ružomberok 13. novembra (TASR) - ĽSNS, Národná koalícia, KDŽP Aliancia za Slovensko, Priama Demokracia a Doma dobre podpísali memorandum o spolupráci národných a kresťanských politických strán do budúcoročných parlamentných volieb. Predseda ĽSNS Marian Kotleba o tom v stredu informoval na tlačovej konferencii v Ružomberku.



"Memorandum je pre nás obrovský záväzok, aby sme spravili všetko, čo bude v našich silách, schopnostiach a možnostiach pre to, aby sme Slovensko ubránili pre budúce generácie," uviedol Kotleba.



Memorandum obsahuje 15 bodov, ktoré chcú strany po voľbách na Slovensku presadiť. Patria medzi ne napríklad obnova štátnej suverenity, potravinovej a energetickej sebestačnosti, odmietnutie registrovaných partnerstiev, ale napríklad aj ochrana manželstva ako zväzku muža a ženy. Súčasťou memoranda je podľa Kotlebu aj rozdelenie miest na spoločnej kandidačnej listine pod hlavičkou ĽSNS.



Kotleba reagoval aj na výzvu Štefana Harabina na spoločné stretnutie, na stretnutie pôjde delegácia strán. "Od dnešného dňa už nezastupujem len ĽSNS, zastupujem ďalšie štyri národné a kresťanské strany. V mene týchto piatich strán môžem povedať, že výzvu prijímame. Pôjde k nemu delegácia našich strán, ktorá mu prinesie memorandum s cieľom, aby si ho mohol naštudovať a aby sa k nemu, ak mu ide o Slovensko, mohol po triezvom zvážení pripojiť," uviedol Kotleba s tým, že posledný možný deň, kedy je možné pristúpiť k memorandu je večer 17. novembra.



Kotleba ponúkol minulý mesiac spoločný postup do budúcoročných parlamentných volieb lídrovi mimoparlamentnej strany Vlasť Štefanovi Harabinovi. Harabin pozval v nedeľu (10.11.) Kotlebu na stretnutie, ktoré bude vo štvrtok (14.11.) v sídle strany Vlasť. Parlamentné voľby budú 29. februára 2020.