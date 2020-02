ĽSNS podporí zvolanie mimoriadnej schôdze, ktorú avizovali Smer a SNS

Bratislava 11. februára (TASR) - Opozičná ĽSNS podporí zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, kde chcú Smer-SD a SNS prerokovať zdvojnásobenie prídavkov pre rodičov a zavedenie 13. dôchodku. Podmienkou SNS je tiež rokovať o Istanbulskom dohovore a zrušení diaľničných známok. "Podporíme všetky aktivity proti nebezpečnej LGBT propagande," uviedol pre TASR hovorca ĽSNS Ondrej Ďurica. Vládny Most-Híd zvolanie schôdze nepodporí.



Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v utorok avizoval, že vláda má v stredu (12. 2.) schvaľovať návrh zákona o zdvojnásobení prídavkov pre rodičov a zavedení 13. dôchodku. Poslanci Smeru-SD by rovnako mali iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR, na ktorej by sa spomínané návrhy, v rámci skráteného legislatívneho konania, ešte pred parlamentnými voľbami (29. 2.) mali prijímať.



Predseda SNS a NR SR Andrej Danko podporil zvolanie schôdze, podmienkou SNS je prerokovať na nej aj Istanbulský dohovor a zrušenie diaľničných známok pre fyzické osoby či živnostníkov s vozidlami do 3,5 tony.



Vládny Most-Híd zvolanie schôdze nepodporí. Podľa hovorkyne Kláry Magdeme je strana presvedčená, že v čase vrcholiacej volebnej kampane nie je zodpovedné zvolávať mimoriadnu schôdzu parlamentu, obzvlášť k téme, ktorá zvyšuje spoločenské napätie, pričom Istanbulský dohovor takou témou podľa strany je. Navyše, Most-Híd nevidí dôvod využívať nástroj skráteného legislatívneho konania.