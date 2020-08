ĽSNS vyzýva na zastavenie dotácií pre niektoré vysoké školy

Bratislava 5. augusta (TASR) – Zastavenie miliónových dotácií pre pochybné súkromné vysoké školy žiada od ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) ĽSNS.



Poukázali na to, že rezort školstva pridelil milióny eur na pochybné výskumné projekty. TASR o tom informoval hovorca ĽSNS Ondrej Ďurica. Štátny tajomník rezortu školstva pre oblasť vedy, výskumu a inovácií Ľudovít Paulis v reakcii uviedol, že je to zmes nepresností a vecí, ktoré navzájom nesúvisia.



ĽSNS tvrdí, že dotáciu vo výške 4,7 milióna eur získala súkromná vysoká škola Danubius v Sládkovičove, pričom polovicu z toho získa dohodnutá súkromná firma.



„Nalievať milióny eur do pochybných súkromných škôl v čase, keď slovenské odborné školstvo krváca, je absolútne nezodpovedné," tvrdí ĽSNS. V tejto súvislosti podpredseda ĽSNS a europoslanec Milan Uhrík v utorok listom požiadal ministra školstva, aby takéto pochybné dotácie preveril, zastavil a milióny eur presmeroval radšej do kvalitných štátnych univerzít, škôl a škôlok, napríklad na dopravné ihriská pre deti.



Náklady projektu sú podľa rezortu školstva vyčíslené na 5,5 milióna eur, z toho je 4,7 milióna eur z EÚ. „Zmluva s konzorciom, kde je päť subjektov, bola podpísané 28. júla. Okrem Vysokej školy Danubius tam je Slovenská technická univerzita, Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave a firma YMS," poznamenal Paulis.



Táto zmluva je podľa neho na poskytnutie nenávratného finančného príspevku v hodnote 4,7 milióna eur, z toho ide pre Vysokú školu Danubius v Sládkovičove 2,7 milióna eur. „Nie sú to dotácie, je to zmluva na projekt s tým, že ho budú riešiť s takýmito predpokladanými nákladmi. Projekt má rozvíjať centrum excelentnosti, ktoré tam bolo vybudované," vysvetlil štátny tajomník.



Paulis poznamenal, že žiadosť podali 14. júna 2019, následne bola zhodnotená a odborné hodnotenie bolo dokončené 23. marca. Žiadosť bola pripravená na schválenie 7. apríla, nové vedenie preštudovalo projekt a schválilo ho 15. júna. Následne sa podľa Paulisa pristúpilo k podpisu zmluvy. „Žiadosť prešla štandardným schvaľovacím procesom," poznamenal Paulis s tým, že teraz prejde projekt do fázy riešenia.