Ľuboš F., považovaný za bosa nitrianskeho podsvetia, dostal podmienku

Pezinok 6. júna (TASR) – Pezinok 6. júna (TASR) – Ľuboš F., považovaný za bosa nitrianskeho podsvetia, dostal podmienečný trojročný trest odňatia slobody s päťročným odkladom. Bývalý príslušník polície Milan K. dostal rok aj deväť mesiacov a 11 dní väzenia. V pondelok o tom rozhodol Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku. Rozhodnutie nie je právoplatné. Prokurátor a obžalovaní avizujú podanie odvolania.



Súd Ľuboša F. uznal za vinného zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Milana K. zo zločinu prijímania úplatku. Súd v jeho prípade uložil trest, ktorý si už odpykal vo väzbe.



Podľa obžaloby mal byť Ľuboš F. súčasťou zločineckej skupiny pôsobiacej v Piešťanoch a okolí, tzv. piťovcov 2, ktorá sa zaoberala nelegálnym vymáhaním dlhov, vydieraním a poistnými podvodmi. Milan K. je obžalovaný z prijímania úplatku od zločineckého gangu za poskytovanie policajných informácií, aby sa vyhli vyšetrovaniu.



Predseda senátu ŠTS Ján Hrubala priblížil, že Ľuboš F. pôsobil na vyšších miestach riadenia. "Finančne profitoval z činnosti skupiny a v regióne Piešťan sa zapájal do koordinovania činnosti tejto skupiny," priblížil. Uloženie podmienečného trestu odňatia slobody zdôvodnil 11 rokov trvajúcim stíhaním.



"Dané tresty považujem vo vzťahu k obom obžalovaným za nedostatočné. Aj napriek tomu, že uplynula dlhšia doba od spáchania skutku. Vzhľadom na závažnosť navrhnem odvolaciemu súdu, aby tresty sprísnil," vyhlásil prokurátor ÚŠP Bohdan Čeľovský. Poukázal aj na to, že Ľuboš F. nedostal trest prepadnutia majetku. "Aj napriek tomu, že bola pandémia, súd dva roky od vrátenia prípadu z Najvyššieho súdu nekonal. Prieťahy spôsobil aj konajúci súd," podotkol.



Obžalobu podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry ešte v roku 2015. Prípad už dvakrát vrátil Najvyšší súd SR späť na ŠTS. Najskôr dostali obaja v decembri 2015 nepodmienečné tresty odňatia slobody, v roku 2018 ich ŠTS neprávoplatne oslobodil spod obžaloby.



Meno Ľuboša F. sa okrem iného spája aj s kauzou vraždy zakladateľa bratislavskej skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru z roku 1997, ako aj s trestným činom lúpeže so zbraňou a obmedzovaním osobnej slobody.