Lubyová: Objednávame posudok na hodnotu Národného futbalového štadióna

Bratislava 11. decembra (TASR) – Predpokladom, aby sa štát zaoberal odkúpením Národného futbalového štadióna, je uplatnenie si opcie zo strany zhotoviteľa. Pred stredajším rokovaním vlády to pripomenula ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (SNS). "Očakávame ale, že po kolaudácii môže byť v najbližšej dobe táto opcia uplatnená," dodala.



"Ak sa tak stane, štát sa bude zaoberať mechanizmom prevodu majetku v zmysle zmluvy o budúcej zmluve,“ dodala. V súvislosti s reálnou hodnotou výstavby, avizovanými signálmi o zvýšení celkovej ceny za výstavbu a prípadným vyšším príspevkom štátu ministerka uviedla, že rezort nedisponuje zatiaľ žiadnou cenovou kalkuláciou zo strany zhotoviteľa. Ministerstvo si ale podľa jej slov objednalo znalecký posudok na hodnotu štadióna. "Keď ho budeme mať v rukách, budeme vedieť, akú hodnotu má toto aktívum celé,“ dodala.



Národný futbalový štadión s kapacitou 22.500 miest bol od decembra 2018 v predbežnom užívaní, od 3. decembra 2019 má právoplatnú kolaudáciu.



Stavba NFŠ sa začala 1. septembra 2016, stavala ho spoločnosť Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o., zmluvná cena diela na výstavbu športovej infraštruktúry, ktorú vygenerovala verejná súťaž, bola vo výške 49,81 milióna eur bez DPH (59,77 milióna eur s DPH). Spoločnosť Národný futbalový štadión (NFŠ) oznámením vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) na konci novembra oznámila, že hodnota zákazky stúpla približne o 4,37 milióna eur na 54.107.397 eur bez DPH.



Zvýšenie sa týkalo ceny dodatočných stavebných prác súvisiacich so vzduchotechnikou, kúrením a chladením a zdravotechnikou, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve. "Bez týchto doplňujúcich stavebných prác by nebolo možné stavebné dielo dokončiť, respektíve splniť požiadavky na funkčnosť, kompletnosť a bezpečnosť," ozrejmila NFŠ.



Ďalších približne 22,5 milióna eur bez DPH stáli investície do vybavenia štadióna – audiotechniky, kabeláže, vzduchotechniky či elektroinštalácie.



Štát sa zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť štadióna a NFŠ poskytnúť dotáciu vo výške 27,2 milióna eur. Tá mala byť odrátaná z ceny pri prípadnom odkúpení štadióna.