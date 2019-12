Lubyová praje pedagógom na Vianoce, aby ich platy rástli

Bratislava 24. decembra (TASR) – Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (SNS) okrem iného praje pedagógom, aby ich platy aj v budúcnosti výrazne rástli. Chce, aby bola táto profesia zaplatená tak, aby v nej nastal konkurenčný boj.



Zároveň si želá, aby povolanie učiteľa malo aj spoločenskú prestíž, podobne ako je to vo Fínsku. "Tam si ľudia uvedomujú, že bez kvalitného školského systému nebude kvalitná žiadna iná súčasť štátu. My si to ešte neuvedomujeme. Prajem si, aby si to u nás všetci uvedomili," povedala pre TASR Lubyová.



Nielen učiteľom, ale aj vedeckým, odborným i nepedagogickým zamestnancom, rovnako aj študentom a žiakom praje šťastné a veselé vianočné sviatky a bohatého Ježiška. Okrem toho pedagógom praje, aby si cez vianočné sviatky oddýchli a s čerstvými silami sa vrátili do škôl opäť v januári.