Lubyová: Učiteľská profesia sa stala atraktívnejšou

Bratislava 15. februára (TASR) – Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania ráta s kontinuálnym celoplošným zvyšovaním učiteľských platov tak, aby SR dosiahla v krátkom období priemer OECD. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to pripomenula ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (SNS).



Ministerka poukázala na to, že prostredníctvom nárastu platov a odmien pre učiteľov v posledných rokoch sa učiteľské povolanie stáva opäť atraktívnejšie. "Opäť sme svedkami návratu ľudí do školstva, lebo tie platy začali byť kompetitívne," povedala Lubyová. Plánovaný kontinuálny nárast by mal zabezpečiť podľa nej to, aby začalo byť platovo zaujímavých aj "tých niekoľko pozícií, ktoré sa ešte atraktívne nie sú".



Oponent v rozhlasovej diskusii, predseda poslaneckého klubu OĽaNO v Národnej rade SR Eduard Heger, prisľúbil, že pokiaľ budú mať "Obyčajní" po voľbách príslušný mandát od ľudí, budú klásť dôraz na ďalšie zvýšenie peňazí pre učiteľov. "Stále sú tie platy nízke, aj pokladník v hypermarkete má často vyššiu mzdu. Takže áno, máme to v programe a chceli by sme sa pri začínajúcich učiteľoch dostať na priemernú mzdu spred dvoch rokov, aby mali i pri nástupe dostatok peňazí a mohli uživiť rodinu," povedal Heger.



Poukazuje však na to, že v poslednej dobe sa rezort málo staral napríklad o zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pre učiteľov. "To bolo na ich pleciach, museli si to zabezpečiť externe, z vlastných peňazí, lebo štát im to zabezpečiť nevie, a to je jednoducho zlyhanie a jeden z výsledkov 12-ročného pôsobenia SNS v rezorte školstva," zdôraznil.



Lubyová je presvedčená, že rezort sa staral nielen o výrazné zlepšenie finančných podmienok, ale aj o spoločenský status učiteľa. "Prostredníctvom zákona o odborných a pedagogických zamestnancoch sme dosiahli, aby boli lepšie ochránení pred sociálno-patologickým správaním, ktorému sú často vystavení v rámci tlaku verejnosti, správania žiakov i kolegov. Zákon, nový pracovný poriadok a etické kódexy zlepšujú ich pracovné podmienky, a tým aj zvyšujú ich spoločenský status," upozornila.