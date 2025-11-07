< sekcia Slovensko
Lúč z tmy získali osobnosti, ktoré zlepšujú postavenie Rómov
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Ocenenie Lúč z tmy za výnimočné aktivity a prínos v oblasti spoločenskej zmeny a inklúzie Rómov na Slovensku získali tento rok starosta obce Jarovnice Florián Giňa, advokát Michal Zálešák a herec, dramaturg a režisér Marián Balog. Ocenenie udelili v piatok po ôsmy raz rómske organizácie a nezávislé osobnosti ľuďom, ktorí sa dlhodobo zasadzujú o zlepšenie postavenia Rómov v rôznych oblastiach života alebo sa významným spôsobom podieľajú na budovaní mostov medzi Rómami a väčšinovou spoločnosťou.
„Tento rok sme sa pri udeľovaní Lúča z tmy zamerali na tých, ktorí dlhodobo pomáhajú a za ktorými je viditeľná ľudskoprávna, terénna alebo umelecká práca - pre Rómov, menšiny aj celú spoločnosť,“ hovorí zakladateľ ocenenia a člen poroty Vlado Rafael.
Florián Giňa, rodák z obce Jarovnice, prežil celý svoj život v miestnej časti, ktorú mnohí nazývajú osadou. Práve životné podmienky a nedostatok podpory obyvateľov tejto časti obce ho motivovali vstúpiť do verejného života - najskôr ako poslanec, neskôr ako starosta. Ako sám hovorí, uvedomil si, že „ak Rómovia nebudú vo vedení obce, nič sa pre nich nezmení“. Ocenenie Lúč z tmy 2025 získal za všestranný rozvoj obce Jarovnice a systematickú podporu mladých ľudí z rómskej komunity.
Advokát Michal Zálešák sa špecializuje na oblasť ľudských práv a práv menšín. Od roku 2012 pôsobí ako právny konzultant v Európskom centre pre práva Rómov. Porota ho ocenila „za úspešnú strategickú litigáciu a dlhodobé úsilie o spravodlivosť, rovnosť a ochranu práv Rómov na Slovensku a v Európe“.
Herec, dramaturg a režisér Marián Balog získal ocenenie za odvahu, vytrvalosť a tvorivú energiu, ktorými sa zásadne pričinil o rozvoj profesionálneho rómskeho divadelného umenia na Slovensku. „Ako spoluzakladateľ Divadla Romathan v roku 1992 je živým svedkom vývoja profesionálneho rómskeho divadelného umenia a dodnes patrí medzi jeho hlavné umelecké piliere,“ dodáva porota k laureátovi ceny.
Udelili aj Cenu verejnosti Kalapa Tele - Klobúk dole, ktorú získali manželia Tomáš a Stanislava Mattovci za celoročnú prácou v prospech vzdelávania detí a mladých ľudí na Luníku IX aj v ďalších znevýhodnených lokalitách východného Slovenska. „Ich práca je dôkazom, že aj zdanlivo malé kroky v teréne môžu mať veľký spoločenský dosah,“ uvádzajú organizátori k oceneniu mladého manželského páru.
