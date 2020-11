Lúč z tmy získali Viera Kalmárová a Tomáš Ščuka

Bratislava 20. novembra (TASR) - Cenu Lúč z tmy si tento rok prebrali bývalá školská inšpektorka Viera Kalmárová a koordinátor terénnej sociálnej práce Tomáš Ščuka. Ocenenie už tretí rok odovzdávala organizácia eduRoma. Jej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na pozitívne príklady v súvislosti s predsudkami voči Rómom.



"Lúč z tmy je poďakovaním tým ľuďom, ktorí sa nevzdali a nečakajú, že problémy namiesto nich vyrieši niekto iný. Ľuďom, ktorí nečakajú na akýsi abstraktný štát. Nejde o to, aby zmenili, čo sa nepodarilo už celé desaťročia. Podstatné je, aby každý z nás menil vo svojom okolí to, na čo má vplyv. Každý z laureátov tohto ocenenia je dôkazom, že sa to dá a že to má obrovský vplyv na životy iných," spresnil riaditeľ eduRoma Vlado Rafael.



Porota rozhodla o tom, že tohtoročné ocenenie si odnesú Viera Kalmárová, ktorá odhalila diskrimináciu na školách a obchodovanie so vzdelávaním na úkor rómskych detí a Tomáš Ščuka, ktorý v čase prvej vlny koronakrízy urobil podľa slov organizátorov pre túto komunitu omnoho viac, ako mal v náplni práce.



Podujatie podporila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. "Nesmierne si ceníme, že pani prezidentka podporila myšlienku tohto ocenenia a že hodnotami, ktoré vyznáva a prináša do života našej spoločnosti, nám všetkým ukazuje, aké dôležité sú tolerancia a schopnosť oceniť snahu zmeniť veci, nad ktorými už väčšina ľudí rezignovala," poďakoval sa Rafael.



Organizácia eduRoma v spolupráci s Ústavom romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ju udeľujú ľuďom, ktorí sa dlhodobo zasadzujú o zlepšenie postavenia Rómov v rôznych oblastiach života, alebo sa významným spôsobom podieľajú na budovaní mostov medzi Rómami a väčšinovou spoločnosťou.