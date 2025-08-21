< sekcia Slovensko
Lučenecké hodovanie prinesie jarmok, pivný festival i maratón
Hlavný program Lučeneckého hodovania, ktoré je tradične spojené s dňami mesta, začína vo štvrtok popoludní na Námestí republiky.
Autor TASR
Lučenec 21. augusta (TASR) - V centre Novohradu sa vo štvrtok začína tradičné Lučenecké hodovanie. Trojdňové podujatie prinesie do okresného mesta jarmok, pivný festival, koncerty, sprievodné aktivity pre deti i štafetový maratón. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Lučenec Michaela Baboľová.
Hlavný program Lučeneckého hodovania, ktoré je tradične spojené s dňami mesta, začína vo štvrtok popoludní na Námestí republiky. Na pivnom festivale budú môcť návštevníci ochutnať až 150 druhov alkoholických i nealkoholických pív, pripravené budú aj gastronomické špeciality či atrakcie pre deti. V priestoroch Mestského múzea Lučenec zas bude program venovaný tradícii nábytkárstva a histórii závodu Mier. Večer prvého dňa slávností bude patriť oldies party na hlavnom pódiu.
V piatok (22. 8.) sa v Lučenci bude konať aj tradičný jarmok s jarmočnými a regionálnymi produktami, popoludní sa uskutoční slávnostné oceňovanie osobností mesta. Pokračovať bude, rovnako ako v sobotu (23. 8.), hudobný program na Námestí republiky.
Súčasťou Lučeneckého hodovania bude aj množstvo sprievodných akcií. V sobotu večer budú na námestí finišovať bežci, ktorí sa zúčastnia štafetového Medzinárodného novohradského maratónu so štartom v maďarskom Salgótarjáne. Program pre deti bude počas slávností tradične sústredený v priestoroch mestského múzea v budove historickej radnice.
„V rámci tohtoročného minifestivalu Rozprávkové pódium sa počas piatka a soboty malí aj veľkí návštevníci môžu tešiť na bohatý program plný divadla, kníh a kreatívnych dielní, chýbať nebude ani literárny stan a chill-out zóna,“ priblížila Baboľová s tým, že návštevníci sa môžu tešiť aj na vyhliadkové jazdy turistickým vláčikom, ktorý bude štartovať spred budovy radnice.
