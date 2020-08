Lucia Ď. obvinená v korupčnej kauze Lesy SR zostáva vo väzbe

Bratislava 25. augusta (TASR) - Konateľka firmy obchodujúcej s drevom Lucia Ď. obvinená v korupčnej kauze, ktorá sa dotýka štátneho podniku Lesy SR, zostáva naďalej vo väzbe. Informovala o tom v utorok TASR hovorkyňa Najvyššieho súdu (NS) SR Alexandra Važanová.



"Senát 4T Najvyššieho súdu na utorkovom neverejnom zasadnutí na podklade sťažnosti prokurátora zrušil napadnuté uznesenie sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). Senát rozhodol tak, že žiadosť obvinenej Lucie Ď. o prepustenie z väzby na slobodu zamietol. NS SR písomný sľub obvinenej ako náhradu za väzbu neprijal a zároveň jej väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka nenahradil," uviedla Važanová.



O prepustení z väzby rozhodoval ŠTS 13. augusta. Predtým v polovici júna NS SR rozhodol, že Lucia Ď. a bývalý obchodný riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Tomáš K. budú právoplatne stíhaní väzobne. NS SR tak potvrdil rozhodnutie ŠTS zo začiatku júna.



NS SR zistil, že rozhodnutie ŠTS je v súlade so zákonom a u obidvoch obvinených bol správne konštatovaný dôvod kolúznej väzby. Teda existencia dôvodnej obavy, že by na slobode marili objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie.



Vyšetrovateľ NAKA vzniesol obvinenie voči dvojici v súvislosti so súťažou vyhlásenou verejným obstarávateľom, štátnym podnikom Lesy SR. Výška poskytnutého úplatku mala dosiahnuť hranicu minimálne 147.253 eur.



Obvinený Tomáš K. si po dohode s Luciou Ď. mal vypýtať úplatok vo forme finančnej hotovosti za to, že so súkromnou spoločnosťou, ktorá bola víťazom verejnej súťaže vyhlásenej verejným obstarávateľom Lesy SR, podpíše rámcové dohody. Hodnota úplatku mala predstavovať výšku 13 percent z mesačnej fakturácie. Časť úplatkov bola poskytnutá v hotovosti a ďalšia legalizovaná formou fiktívnych faktúr za poradenskú a inú činnosť.