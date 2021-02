Bratislava 11. februára (TASR) - Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová odchádza z SaS. Informovala o tom vo štvrtok na sociálnej sieti. Odchádza po tom, ako v koalícii vyvolala napätie tlačovou konferenciou o eurofondoch. Dostala sa ňou do konfliktu s vicepremiérkou Veronikou Remišovou (Za ľudí). Ďuriš Nicholsonová bude naďalej vykonávať prácu europoslankyne a predsedníčky európskeho výboru pre zamestnanosť a sociálne veci.



"Rozhodla som sa odísť zo strany SaS. Kauza, ktorú som rozpútala, spôsobila strane problémy a prehĺbila napätie vo vládnej koalícii. Nezvládla som formu tlačovej konferencie, a preto vyznela ako frontálny útok na Veroniku Remišovú, čo mi je ľúto. Ako politik viem, že forma je často dôležitejšia ako obsah," uviedla.



Tému z tlačovej konferencie podľa vlastných slov neriešila s Remišovou preto, že sa informáciu o nevyužitej miliarde dozvedela až "po funuse". Ďalším dôvodom je podľa jej slov to, že v koalícii sú nie vždy vzťahy nastavené na efektívnu spoluprácu a ústretovú komunikáciu.



Ako europoslankyňa sa bude snažiť vecne spolupracovať aj s vládou a dávať konkrétne návrhy na zlepšenie situácie na Slovensku predovšetkým v sociálnej oblasti. Verí, že jej voliči nepochopia odchod ako zbabelosť, ale ako priznanie si politickej zodpovednosti. "Držím palce SaS a rovnako tak celej vláde v ťažkom boji," dodala.







B. Gröhlinga odchod L. Ďuriš Nicholsonovej z SaS mrzí



Ministra školstva a podpredsedu SaS Branislava Gröhlinga odchod Lucie Ďuriš Nicholsonovej z SaS mrzí. Dúfa, že sa možno raz vráti. Jej rozhodnutie rešpektuje.



"Luciu Ďuriš Nicholsonovú som si vždy za jej prácu, či už na Slovensku alebo teraz v europarlamente, veľmi vážil. Preto ma jej odchod z SaS veľmi mrzí a dúfam, že sa možno raz vráti," uviedol Gröhling na sociálnej sieti.



Zároveň nechcel komentovať koaličné nedorozumenia. "Tie tu vždy boli aj budú. Ako človek, ktorý myslí optimisticky a preferuje konštruktívnu prácu pred hádkami, vždy verím, že nezhody sa utrasú," napísal.







Ďuriš Nicholsonová mala podľa informácií TASR informovať o svojom odchode členov vedenia strany už v utorok (9.2.). K situácii došlo po spore medzi Ďuriš Nicholsonovou a Remišovou v súvislosti s eurofondami. Europoslankyňa totiž v pondelok informovala, že Slovensko prišlo nenávratne o miliardu eur z eurofondov, pretože do konca roku 2020 nezabezpečilo v Európskom fonde regionálneho rozvoja jej realokáciu. To Remišová odmietla.



Tému následne riešili lídri koaličných strán aj na koaličnej rade, kde sa mal šéf SaS za situáciu ospravedlniť. Téme sa mali ďalej venovať na najbližšom stretnutí, kde si mali informácie vyjasniť aj s Ďuriš Nicholsonovou.