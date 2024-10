Lucia Plaváková sa stala podpredsedníčku európskej strany ALDE

Brusel/Lisabon 6. októbra (TASR) - Luciu Plavákovú (Progresívne Slovensko - PS) si v nedeľu v Lisabone zvolili členovia Aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE) za svoju podpredsedníčku. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



ALDE, jedna z najstarších európskych politických rodín, si tak počas svojho víkendového kongresu v Lisabone doplnila predsedníctvo. Novou predsedníčkou strany sa stala poslankyňa Európskeho parlamentu Svenja Hahnová z Nemecka zo Slobodnej demokratickej strany (FDP).



Zo Slovenska má v 76-člennej rodine európskych liberálov zastúpenie iba PS, ktoré za člena nového predsedníctva ešte v septembri navrhlo práve Plavákovú. Tá v hlasovaní o šesť podpredsedníckych kresiel uspela v konkurencii 11 kandidátov z desiatich európskych krajín.



Novozvolení členovia celoeurópskeho predsedníctva ALDE doplnili vedenie strany, v ktorom už sedia holandský europoslanec Malik Azmani, rumunský europoslanec Dan Barna a viacnásobná dánska ministerka Eva Kjer Hansenová, ako aj pokladník David Burke pôvodom z Írska.



Predsedníctvo ALDE určuje každodenné politické usmernenia strany; tvorí ho predseda, deväť podpredsedov a pokladník.



Predseda PS Michal Šimečka privítal zvolenie Plavákovej do predsedníctva ALDE a vyhlásil, že "Progresívne Slovensko bude ešte lepšie presadzovať záujmy Slovenska a jeho občanov a občianok".



Plaváková v správe pre médiá pripomenula, že nielen Slovensko vzdoruje vzostupu krajne pravicových strán a ohrozeniu demokracie, ale deje sa to naprieč Európou.



"Môže to byť frustrujúce a vyčerpávajúce, ale napriek tomu musíme pokračovať v boji za to, v čo veríme. Za naše liberálne hodnoty, ktoré boli základom sily Európy v minulosti, v súčasnosti a budú aj v budúcnosti," zdôraznila Plaváková.



Nová podpredsedníčka ALDE dodala, že počas dvojročného mandátu sa chce venovať presadzovaniu rovnosti, transparentnosti a solidarity, čiže hodnotám, "ktoré si váži profesionálne ako politička a právnička, ale aj osobne ako mama".



"Musíme brániť právny štát, prijať rozmanitosť a zabezpečiť práva a zastúpenie všetkých menšín a zraniteľných skupín. V tomto bude dôležitá aj podpora našich spojencov v iných krajinách," odkázala Plaváková.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)