Lúčny vidí za výzvou na pozastavenie umelej inteligencie biznis

Bratislava 7. apríla (TASR) - Za výzvou miliardára Elona Muska a skupiny expertov na pozastavenie vývoja výkonných systémov umelej inteligencie do preverenia jej bezpečnosti vidí vedec a spoluzakladateľ občianskeho združenia Robotika.sk Andrej Lúčny snahu iniciátorov zaujať. Vzhľadom na ich postavenie v biznise nevylučuje aj zámer ovplyvniť cenu akcií alebo objem investícií v danom sektore.



"Podobné výzvy môžu byť aj politicky veľmi zaujímavé, nielen preto, že starší ľudia neradi prijímajú zmeny, ale možno nimi strašiť masy robotníkov, že ich roboty pripravia o prácu. Mne tá výzva nedáva žiadny zmysel," uviedol Lúčny pre TASR. Ako poznamenal, ak je niečo možné, treba byť pri tom, inak to zrealizuje konkurencia.



Ako hlavné nebezpečenstvo pri vývoji umelej inteligencie vníma, že krajiny ako Čína alebo Rusko vyvinú zbrane na báze umelej inteligencie skôr ako krajiny z tábora, do ktorého patrí Slovensko. Poukazuje aj na mierové riziká. "Hrozí, že výrobu ovládne malá skupina ľudí produkujúca obrovské zisky, zatiaľ čo ostatní budú mať na pleciach skôr ťarchu vyrovnať sa s následkami. To veľmi zvýrazňuje rolu štátu: prvých treba zdaniť a druhých podporiť," myslí si Lúčny.



Pripomenul napríklad návrh Billa Gatesa na zdanenie robotov, čo však nepovažuje za dobrý nápad. V európskych podmienkach považuje za jednoduchšie riešenie progresívne zdanenie zisku. "Problém môže byť potom aj s tým, že sa pod tlakom technologických zmien prejaví, ktorý štát je lepšie a ktorý horšie spravovaný," skonštatoval.



Z oblasti umelej inteligencie, ktorá v posledných rokoch zažíva svoj zlatý vek, podľa Lúčneho už poznáme prípady, keď priekopníci tejto technológie zaradili spiatočku. "Napríklad Joseph Ch. Redmon, svojrázny mladý vedec, zodpovedný za prielom v detekcii objektov, sa vo chvíli keď zistil, že sa jeho vynálezy začali používať pre vojenské účely, zhrozil a začal sa venovať úplne inej činnosti," podotkol.



V slovenských podmienkach, pri ktorých by sa vedec dostal na tzv. technologickú hranu len zázrakom, sa podľa Lúčneho stvorenia niečoho nebezpečného báť netreba. "Čo sa týka predpokladaných dôsledkov dovozu technológie, priemerný slovenský politik nedisponuje dostatočným vzdelaním, aby to domyslel v predstihu, ale skopírovať určité opatrenia od vyspelejších krajín zvládne," dodal.



Miliardár Elon Musk a skupina expertov koncom marca v otvorenom liste vyzvali na pozastavenie vývoja výkonných systémov umelej inteligencie, aby mohla byť preverená ich bezpečnosť. Predmetnú výzvu podpísalo viac ako tisíc odborníkov na umelú inteligenciu. Ich žiadosť podnietilo vydanie novej verzie chatbotu ChatGPT zvanej GPT-4 z dielne americkej organizácie OpenAI.