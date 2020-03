Ľudí s Downovým syndrómom treba začleňovať do spoločnosti

Bratislava 21. marca (TASR) - Sobotný Svetový deň Downovho syndrómu, ktorý sa koná 15. rok, má prispieť k zvyšovaniu povedomia o tom, čo znamená mať Downov syndróm a akú úlohu majú ľudia s týmto syndrómom v komunitách. Usiluje sa aj o zlepšenie vzdelávania, odbornej prípravy a začleňovanie ľudí s Downovým syndrómom do spoločnosti. TASR o tom informoval Róbert Lezo zo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.



Tento rok je heslom kampane "My sa rozhodujeme" (We decide) a apeluje na to, aby aj ľudia s týmto syndrómom mohli samostatne rozhodovať, povedať svoj názor a aby boli rovnocenní vo všetkých aspektoch života spoločnosti. Podľa Leza je dôležitá včasná intervencia a vstup detí od raného veku do detského kolektívu. "Sme presvedčení, že život v kolektíve je tým najprirodzenejším prostredím pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a títo ľudia obohacujú našu spoločnosť," povedal Lezo.



Podľa organizácií, ktoré sa venujú ľuďom s Downovým syndrómom, majú títo ľudia právo na informácie vo forme, ktorej rozumejú, teda ľahko čitateľné texty, piktogramy, komunikačné symboly a podobne. Na ich základe sa môžu rozhodovať a aj pre nich je dôležité, aby mohli žiť nezávislý život. "Ako spoločnosť máme povinnosť zabezpečiť pre ľudí s postihnutím podporu poskytovanú na základe ich rozhodnutí," vysvetľuje Mária Machajdíková z nadácie SOCIA.



"Ľudia s Downovým syndrómom čelia na Slovensku mnohým prekážkam pri začleňovaní do spoločenského života. Právo rozhodovať o svojom živote majú príliš často obmedzené," hovorí riaditeľka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR Iveta Mišová. "Žiadame kompetentné orgány, aby prijali potrebné legislatívne zmeny v oblasti opatrovníctva dospelých a zaviedli podporované rozhodovanie. Je to moderný nástroj pomoci pri ochrane a napĺňaní ľudských práv zraniteľných osôb," vyzýva.



Organizácie tiež pozývajú ľudí, aby si v rámci iniciatívy Lots of socks dali v sobotu ponožky rôznych farieb či vzorov a podporili povedomie o Downovom syndróme. Rozdielnymi ponožkami ľudia podľa zástupcov občianskeho združenia (OZ) Pavúčik dávajú čo najzjavnejšie najavo svoju inakosť. Združenie chce ľuďom s Downovým syndrómom pomôcť aj verejnou zbierkou. Z výťažku zrekonštruuje štyri byty podporovaného bývania a nájomného sociálneho bývania a zrekonštruuje bývalú historickú kúriu v obci Motešice, kde plánuje vytvoriť chránenú dielňu, penzión s wellness, reštauráciou, galériou a spoločenskou miestnosťou. Chce zamestnať 36 osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.