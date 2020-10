Ľudia bez domova vnímajú testovanie rozporuplne ,chcú sa ale zúčastniť

Bratislava 29. októbra (TASR) – Plošné testovanie na ochorenie COVID-19 vnímajú ľudia bez domova rozporuplne. Napriek tomu, že sa na ňom mnohí chcú zúčastniť, stále nemajú všetky potrebné informácie. Tvrdí to nezisková organizácia Depaul Slovensko s tým, že túto skupinu ľudí trápia obavy, či ich k testovaniu pripustia aj bez dokladov, kde strávia karanténu v prípade pozitívneho výsledku testu a tiež, či nebudú políciou pokutovaní za zdržiavanie sa vo verejnom priestore.



"Vidíme, že plán plošného testovania má pre ľudí bez domova stále niekoľko bielych miest. Trápi nás, napríklad, čo bude s našimi klientmi, ktorí stratia doklad o vykonanom teste. Taktiež sa obávame zásahov polície počas víkendu a v priebehu budúceho týždňa voči ľuďom bez domova na ulici. Mnohí totiž nemajú miesto, kde by sa cez deň uchýlili," uviedol riaditeľ Depaul Slovensko Jozef Kákoš.



Organizácia poskytne ľuďom bez domova, využívajúcim jej služby, možnosť sa dať otestovať a získať certifikát. Depaul vytvorí odberové tímy, ktoré budú testovať klientov vo všetkých jeho pobytových zariadeniach, teda aj v najväčšej nízkoprahovej nocľahárni na Slovensku - Nocľahárni sv. Vincenta de Paul na Ivanskej ceste v Bratislave. "Testovanie ľudí bez domova využívajúcich nocľaháreň sa uskutoční v nedeľu (1. 11.) v čase od 16.00 do 21.30 h v priestoroch nocľahárne na Ivanskej ceste 32. Pri testovaní budú pomáhať zamestnanci Depaul Slovensko," uviedla organizácia.



Zdravotná sestra z Depaul Slovensko Bernadeta Staňová, ktorá bude testy taktiež vykonávať, upozorňuje, že ľudia bez domova v rámci ochorenia COVID-19 patria medzi rizikovú skupinu. "Polovica z nich trpí chronickými ochoreniami, mnohí majú nad 65 rokov. Trápi ich neistota a tá spôsobuje pribúdanie psychických ochorení. Samozrejme, chýba im zdravotná starostlivosť, ktorá je pre nich nedostupná," skonštatovala.



Občianske združenie Vagus, ktoré sa tiež venuje v hlavnom meste pomoci ľuďom bez domova, robilo v dennom centre Domec prieskum záujmu dať sa otestovať na ochorenie COVID-19. "Viac ako 95 percent z opýtaných by sa dalo otestovať. Aj ľudia bez domova sa boja o svoje zdravie. O to viac, že veľa z nich má mnoho zdravotných problémov, chronických ochorení, nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti a mnohí z nich majú už vyšší vek," spresnilo združenie.



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR deklaruje, že ľudia bez domova budú v rámci celoplošného testovania testovaní antigénovými testami. Testovaní budú aj bez občianskeho preukazu. Mesto Bratislava zároveň pripravuje pre ľudí bez domova v objekte na Hradskej ulici (bývalá nocľaháreň Mea Culpa) karanténne mestečko. Zároveň rozdávajú ľuďom bez domova informačný leták k celoplošnému testovaniu. Ubezpečujú ich v ňom, že testovanie je zdarma, môžu sa dať otestovať na ktoromkoľvek odberovom mieste a že žiadna osoba nemá byť pri testovaní odmietnutá, a teda ani osoby bez dokladov.



V hlavnom meste je podľa odhadov asi 4000 ľudí bez domova.