Ľudia by mali podľa A. Danka voliť v rovnaký deň aj zo zahraničia

Bratislava 8. júna (TASR) - Pri voľbách zo zahraničia vidí podpredseda parlamentu a predseda SNS Andrej Danko problém v tom, že sa nekonajú v rovnaký deň, ako sú voľby na Slovensku, ale s časovým predstihom. Uznesenie parlamentu o protiruských sankciách označil za Boží zázrak. O tom, či budú na jar predčasné voľby, nepočul. Uviedol to v nedeľnej relácii Politika 24 na Joj 24.



„Ľudia by mali voliť v jeden deň, voľby nemôžu by naťahované,“ skonštatoval Danko. Problém podľa neho spočíva v tom, že voliči zo zahraničia nemajú pri rozhodovaní všetky informácie a súvislosti tak, ako ich majú voliči na Slovensku, ktorí sa rozhodujú v deň konania volieb. Ľudia by preto mali voliť v jeden deň, na základe kompletných informácií, aj čo sa predvolebnej kampane týka. Priznáva však, že pri téme volieb je veľa otázok, o ktorých sa treba baviť vrátane otázky stability politických strán, prekrúžkovania či toho, aby si politik stál za tým, čo hovorí.



Uznesenie o protiruských sankciách, ktoré prešlo parlamentom, označil za Boží zázrak či Božiu vôľu. Podľa vlastných slov dúfal, že uznesenie prejde, videl však taktiku opozície i koalície, preto si nebol istý, či to prejde. Verí, že premiér Robert Fico (Smer-SD) sa bude týmto uznesením riadiť. Zopakoval, že sankcie proti Rusku oslabujú ekonomiku Európy, aj tú slovenskú. Priznáva však zároveň, že nikto nevie, ako bude premiér hlasovať, je to v jeho rukách. Politikom to však vždy vo voľbách voliči spočítajú.



Zopakoval, že prezident SR Peter Pellegrini sa mal v súvislosti s referendom o protiruských sankciách obrátiť sa na Ústavný súd SR. Avšak to, čo schválil v tomto smere parlament, nahrádza cieľ referenda. „Principiálna vec je byť proti ruským sankciám, a to sa nám podarilo,“ poznamenal Danko.



O tom, či budú na jar predčasné voľby, Danko nepočul. Podľa neho to zatiaľ nevyzerá, že by šiel Hlas-SD do vlády s opozíciou. Predčasné voľby by boli podľa neho len zbožným želaním opozície. Priznáva, že niekedy idú na hranu, ale vždy sa vedia dohodnúť. Podľa neho vláda vydrží, rovnako aj v to, že zostavia nový štátny rozpočet. Bude proti tomu, aby ľudia platili vyššie dane, samosprávy by však mali mať možnosť zdaňovať napríklad veľké reťazce, aby prispievali napríklad na šport či kultúru. Hovorí o potrebe nastavenia daňového systému, ale nie tak, „aby sme nezabili ekonomiku“.



Danko tiež kritizoval prezidenta, že hovoril o skokovom náraste výdavkov na obranu. Prevoz busty z Levoče označil za pseudokauzu a zástupnú tému. S ministrami Tomášom Tarabom a Martinou Šimkovičovou (obaja nominanti SNS) pravidelne komunikuje, sú tiež pozvaní aj na snem. Zopakoval však, že na kandidátnu listinu bude dávať v budúcnosti už len členov strany.