Ľudia by mali pre zvieratá počas sucha umiestniť vonku misku s vodou
Neobmedzený prístup k čerstvej vode by mali zabezpečiť majitelia všetkým zvieratám, ktoré sú v ich starostlivosti.
Autor TASR
Bratislava 10. mája (TASR) - Ľudia by mali pre zvieratá počas pretrvávajúceho sucha umiestniť vonku misku s vodou. TASR o tom informovalo občianske združenie Sloboda zvierat.
Neobmedzený prístup k čerstvej vode by mali zabezpečiť majitelia všetkým zvieratám, ktoré sú v ich starostlivosti. Zároveň ľudia môžu umiestniť misku s vodou do záhrady, parku, pred bytovku, na balkón alebo na parapet voľne žijúcim živočíchom. „Vodu dopĺňajte a meňte,“ podotklo združenie. Odporúča dať do misky väčší kamienok, aby sa neprevrhla a mohol sa napojiť aj hmyz a neutopil sa.
Osožné sú podľa združenia všetky vodné prvky v záhradách ako jazierka, fontánky, napájadlá či zalievané kaluže. „V tých väčších si vtáci môžu dopriať aj kúpeľ. Napájadlá pre vtáky možno zavesiť aj do výšky, aby boli v bezpečí pred mačkami,“ priblížila Sloboda zvierat.
Radí tiež nepolievať na záhrade nejakú jej časť, pretože v kyprej pôde si nachádzajú potravu ježkovia i vtáci, niektorí ju potrebujú aj na stavbu hniezd.
„Miska s vodou je láskavosť, ktorou možno zachránite život pouličnej mačke, ježkovi, hmyzu či vtákom vo svojom okolí,“ dodalo združenie.
