Ľudia by nemali preceňovať plavecké schopnosti, upozorňuje polícia

Bratislava 22. júla (TASR) - Ľudia by nemali pri kúpaní preceňovať svoj zdravotný stav ani plavecké schopnosti. Treba takisto rešpektovať značenia zakazujúce kúpanie. Deti by vodné plochy nemali navštevovať bez dozoru dospelej osoby. Apelovalo na to Prezídium Policajného zboru.



"Neznalosť vodnej plochy môže byť zradná aj pre dospelú osobu, preto nikdy neskáčte do vody, ktorú dobre nepoznáte. Príčinou vzniku ľahkých alebo ťažkých zranení môže byť nedostatočná hĺbka alebo sa na dne vodnej plochy môžu nachádzať väčšie kamene a skaly," ozrejmilo.



Polícia zároveň ľuďom pripomenula, aby nevykonávali vodné športové aktivity pod vplyvom alkoholu. "Venujte na člnoch a iných plavidlách dostatočnú pozornosť tým, ktorí sa pohybujú na vodnej ploche rovnako ako vy. Dodržujte od ostatných dostatočnú vzdialenosť a všetky bezpečnostné pravidlá," dodala. Upozornila ich na to, aby okrem svojej bezpečnosti na kúpaliskách dbali aj na ochranu svojho majetku. Pozor si podľa nej treba dávať na zlodejov, takzvaných vreckárov.