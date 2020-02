Ľudia by už mali mať doma zoznamy kandidátov, ak nie, treba volať obec

Bratislava 4. februára (TASR) - Ľudia by už mali mať doma zoznamy kandidujúcich strán aj oznámenie o konaní februárových parlamentných volieb. Ak ich nemajú, mali by sa obrátiť na obecný úrad v mieste ich trvalého bydliska. Pre TASR to potvrdil tlačový odbor ministerstva vnútra.



Zoznamy a informáciu o konaní volieb, stručnom spôsobe úpravy hlasovacieho lístka, ako aj povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti, doručujú obce najneskôr 25 dní pred termínom konania volieb.



Voliť môžu všetci občania SR, ktorí majú v deň hlasovania aspoň 18 rokov. Hlasovať sa dá aj zo zahraničia, a to poštou. Rovnako je možné hlasovať v ktorejkoľvek obci na Slovensku, volič teda nemusí voliť iba v mieste svojho trvalého pobytu. Potrebuje na to však hlasovací preukaz, o ktorý môže volič požiadať obec e-mailom a listom do 10. februára, osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca do 28. februára.



Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.