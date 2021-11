Ľudia majú vymyslieť nové pranostiky

Bratislava 8. novembra (TASR) - Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) vyzýva ľudí na internete, aby vymysleli nové pranostiky pre svet v klimatickej kríze. Online kampaň #novepranostiky bude prebiehať počas klimatického samitu v Glasgowe (COP26). Jej cieľom je poukázať na zmenu klímy a na to, že jej riešenia sa musia stať prioritou. TASR o tom informovala Andrea Froncová z BROZ.



"Pranostiky, ľudové predpovede počasia vytvorili generácie našich predkov pozorovaním predvídateľných trendov v počasí. Každý z nás pozná nejakú pranostiku, avšak málo z týchto ľudových predpovedí počasia dnes ešte stále platí," hovorí Adriana Brossmannová z projektu Game On!, ktorý je zameraný na zvyšovanie informovanosti o klimatickej zmene.



Pranostiky, ktoré vznikli v 18. až 19. storočí, prípadne začiatkom 20. storočia, dnes už vôbec neplatia. Dôvodom podľa Froncovej je, že klimatická zmena narušila pravidelnosť v počasí, ktorá sa v minulosti vyskytovala. Poukazuje ďalej na zvyšovanie teploty, zmenu klimatického systému, vodného cyklu, prúdenia vzduchu, zrážok a výparov.



BROZ upozorňuje, že v súčasnosti sa priemerná ročná teplota na Slovensku podobá klimatickým podmienkam stredomoria. Krajina sa tak podľa klimatológov môže otepliť v nasledujúcich 80 rokoch o ďalšie dva až štyri stupne Celzia. "Ak budeme ako spoločnosť konať, veľa z toho, čo sa dnes môže zdať ako odsúdené na zánik, dokážeme ešte zachrániť. Udalosti, kedy sa rozhoduje o riešeniach klimatickej krízy ako COP26, preto musia byť v centre záujmu médií a verejnosti," poznamenala Brossmannová.



Klimatický samit OSN (COP26) v Glasgowe sa koná od 31. októbra do 12. novembra. Táto konferencia je považovaná za kľúčovú, pretože má stanoviť nové globálne ciele pre znižovanie emisií a obmedzenie tempa globálneho otepľovania.