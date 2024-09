Ľudia môžu pomôcť nevidiacim prostredníctvom zbierky Biela pastelka

Bratislava 20. septembra (TASR) - Verejnosť môže opäť pomôcť nevidiacim prostredníctvom zbierky Biela pastelka. Peniaze bude v uliciach slovenských miest a obcí zbierať v piatok asi 4500 dobrovoľníkov. Informovala o tom Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), ktorá je organizátorom zbierky.



"Cieľom verejnej zbierky Biela pastelka je pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím, dofinancovanie našich sociálnych služieb - sociálneho poradenstva i sociálnej rehabilitácie, ale aj príprava rôznych aktivít určených nevidiacim a slabozrakým ľuďom," uviedla PR manažérka ÚNSS Eliška Fričovská.



Okrem toho pôjdu peniaze z 23. ročníka zbierky na aktivity zamerané na odstraňovanie informačných, komunikačných a architektonických bariér či obhajobu záujmov a práv ľudí so zrakovým postihnutím.



Za akýkoľvek príspevok venovaný do bielo-modrej pokladničky získajú darcovia bielu pastelku - symbol zbierky i solidarity s ľuďmi nevidiacimi a slabozrakými. "Sme radi, že ľudia citlivo vnímajú problémy tých, ktorí sa nemôžu na svet dívať očami. Aj vďaka ich darom môžeme pomáhať a skvalitňovať život ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím," doplnila Fričovská.



Sloganom aktuálneho ročníka je heslo Aj bez zmyslu to má zmysel. Novinkou kampane je výzva Staň sa ambasádorom Bielej pastelky. Na sociálnych sieťach tak môžu zbierku podporiť svojím videom nielen menší influenceri, ale aj bežní ľudia, ktorých spája chuť pomôcť tým, ktorí to potrebujú.