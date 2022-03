Ľudia s nariadenou izoláciou by mohli voliť v jesenných voľbách

Bratislava 15. marca (TASR) - Ľudia s nariadenou karanténou alebo izoláciou pre ochorenie COVID-19 by mohli voliť v jesenných spojených voľbách do orgánov samosprávnych krajov a samospráv obcí. Vyplýva to z návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania, ktorý Ministerstvo vnútra (MV) SR predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.



Zákon upravuje komplexný proces špeciálneho spôsobu hlasovania vo všetkých jeho štádiách. "Špeciálny spôsob hlasovania je určený výlučne pre osoby, ktorým bola nariadená izolácia alebo karanténa z dôvodov ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 a pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, a to na základe ich žiadosti," vysvetľuje rezort.



O špeciálny spôsob hlasovania by občania mohli požiadať najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania sa volieb do 12. hodiny, a to telefonicky zapisovateľa miestnej volebnej komisie.



Členovia špeciálnej volebnej komisie majú na požiadanie prísť s hlasovacími lístkami a špeciálnou prenosnou volebnou schránkou k voličom, ktorí sa pre izoláciu či karanténu nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti. Komisiu by malo tvoriť aspoň osem ľudí, hlasovanie budú zabezpečovať dvaja vyslaní členovia.



Rezort zmenu zákona zdôvodňuje tým, že prekážka v práve voliť z dôvodu ochrany verejného zdravia by sa vzhľadom na pandémiu na jeseň mohla týkať tisícok voličov. Postup podľa tohto zákona sa má uplatniť iba v prípade, ak k 30. septembru 2022 budú na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR osoby pozitívne na ochorenie COVID-19 a osoby, ktoré s nimi prišli do úzkeho kontaktu, podliehať izolácii alebo karanténe.