Ľudia s vysokým krvným tlakom by mali byť počas horúčav veľmi opatrní

Bratislava 8. júla (TASR) – Osoby s vysokým krvným tlakom, najmä vo veku nad 65 rokov, by mali byť počas letných horúčav obzvlášť opatrní. Ako na sociálnej sieti upozornil Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, takíto ľudia sú počas úporných teplých dní najviac ohrození infarktom.



Rýchle zmeny teplôt, klimatizované miestnosti a nadmerne vyhriate autá im môžu spôsobiť kolaps. Počas horúcich dní by sa mali vyhýbať pobytu vo voľnej prírode, na kúpaliskách a v záhradách. RÚVZ tiež radí, že by ľudia so zvýšenými hodnotami krvného tlaku mali zmeniť stravovacie návyky. "Strava má byť v letných dňoch ľahko stráviteľná, s nižšou energetickou hodnotou, pretože organizmus v lete nepotrebuje vytvárať teplo v takej miere, ako v zimných mesiacoch, súčasne však musí poskytovať dostatok výživných látok," uviedol úrad.



Vyvážená a pestrá strava by mala obsahovať dostatok celozrnných výrobkov, ovocia a zeleniny, nízkotučných mliečnych výrobkov, rýb, hydiny, zemiakov a strukovín. Odborníci tiež odporúčajú vyhýbať sa jedlám a potravinám bohatým na tuky a jednoduché sacharidy.



Dôležité je tiež sledovať svoju hmotnosť, hladinu tukov a cholesterolu v krvi.