Ľudia sa do sčítania môžu zapojiť ešte cez víkend, v nedeľu sa končí

Bratislava 11. júna (TASR) - Nadchádzajúci víkend bude posledným, keď sa obyvatelia môžu zapojiť do sčítania. Zber údajov od obyvateľov sa skončí v nedeľu (13. 6.) o polnoci. Upozornila na to hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder.



"Po celom Slovensku sú k dispozícii kontaktné miesta, ktoré majú posilnené prevádzkové hodiny. Kontaktné miesto sa nevzťahuje na trvalý pobyt, preto môže obyvateľ využiť ktorékoľvek a kdekoľvek v SR," pripomína Stauder. Doplnila, že mnohé kontaktné miesta sú zriadené priamo v nákupných centrách a nachádzajú sa aj na mestskom alebo miestnom úrade. Zoznam kontaktných miest je zverejnený na webe www.scitanie.sk v sekcii kontakty.



"Do posledného dňa je možné si aj objednať asistenta k sebe domov. Ešte aj v nedeľu ráno 13. júna je možné volať na call centrum 02/20924919 a vyžiadať si počas dňa asistenta," priblížila Stauder s tým, že služba je zadarmo.



Sčítanie je pre obyvateľa povinné a v prípade nesplnenia povinnosti môže byť udelená pokuta do výšky 250 eur.