Ľudia sa v Prahe lúčia so slovenským hudobníkom Vašom Patejdlom

Praha 30. augusta (TASR) - V Bazilike Nanebovzatia Panny Márie na Strahovskom nádvorí v Prahe sa začala posledná rozlúčka so slovenským spevákom, hudobníkom, skladateľom, hudobným producentom a dlhoročným členom skupiny Elán Vašom Patejdlom. Okrem rodiny a priateľov sa s ním prišli rozlúčiť aj kolegovia z umeleckého života a desiatky fanúšikov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Na úvod rozlúčky zaznela pieseň Voda, čo ma drží nad vodou v podaní českého huslistu Pavla Šporcla a skladbu Trištvrte na jeseň zaspievajú Andrea Zimányiová a Zuzana Gamboa v gitarovom sprievode Juraja Buriana. Smútočným hosťom sa má prihovoriť český producent, scenárista a moderátor Martin Hrdinka a tiež člen skupiny Elán Ján Baláž.



Fanúšikovia, ktorí nemohli prísť na pohreb, sa budú môcť so slovenským hudobníkom rozlúčiť formou podpisu do kondolenčnej knihy v Divadle Kalich. Po smútočnom obrade ju presunú do divadelnej pokladnice, kde bude pre záujemcov k dispozícii od 1. do 9. septembra, uviedlo divadlo na sociálnej sieti.



Spevák a hudobník Vašo Patejdl zomrel v sobotu 19. augusta po ťažkej chorobe vo veku 68 rokov. Bol skladateľom, aranžérom, hudobným producentom, dlhoročným členom skupiny Elán a hráčom na klávesové nástroje. V uplynulých troch dekádach spolupracoval s desiatkami osobností slovenskej a českej populárnej hudby. Je autorom mnohých hitov, viacerých muzikálov, filmových soundtrackov či scénickej hudby. Za svoje skladby získal viacero ocenení.













(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)