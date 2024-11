Ľudia si môžu horiacou sviečkou pripomenúť nenarodené deti

Bratislava 2. novembra (TASR) - Ľudia si v sobotu môžu horiacou sviečkou pripomenúť nenarodené deti. Hlavnou myšlienkou kampane Sviečka za nenarodené deti je nezabudnúť na deti, ktoré nemali možnosť narodiť sa, či už v dôsledku spontánneho, alebo umelého potratu.



"Spomienkou na nenarodené deti a zapálením sviečky môžeme preukázať úctu životu, ktorý sa nemohol narodiť, no krátky čas žil a zanechal stopu. Zároveň tieto tiché spomienky v nežnom plameni ponúkajú útechu ženám, mužom, rodinám, ktorí čelili náročnej a bolestivej skúsenosti so stratou bábätka," uviedla predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová.



Témou tohtoročnej kampane je Tichá spomienka tíši bolesť duše. Fórum života upriamuje pozornosť na dôležitosť smútenia s tým, že ide o kľúčový aspekt uzdravenia. Okrem toho rozprávanie o strate dieťatka podľa neho sprítomňuje a zviditeľňuje aj samotného nenarodeného človeka, na ktorého môže spomínať aj širšia rodina a ktorého život si môže uctiť.



Národné centrum zdravotníckych informácií eviduje za minulý rok viac ako 11.241 potratov, z ktorých 5400 bolo interrupcií, 5100 spontánnych potratov a 464 mimomaternicových tehotenstiev. Do štatistiky sa radia len tie potraty, ktoré boli vykonané v nemocniciach, a teda v nej chýbajú spontánne potraty vo veľmi skorých fázach tehotenstva, ktoré ženy prežili doma.