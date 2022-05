Ľudia si môžu v nemocniciach vyskúšať, ako správne dezinfikovať ruky

Na snímke prítomná žena si kontroluje čistotu svojich rúk pod UV lampou počas spustenia kampane s názvom Spoločne za čisté ruky v 14 slovenských nemocniciach a ústavoch v Bratislave vo štvrtok 5. mája 2022. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 5. mája (TASR) - Správnu techniku dezinfekcie rúk si môžu ľudia do piatka (6.5.) vyskúšať v nemocniciach po celom Slovensku. Jej účinnosť si následne môžu overiť pomocou špeciálnej ÚV lampy. Urobiť tak môžu v rámci kampane pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk, ktorý každoročne pripadá na 5. mája.,“ uviedla hlavná odborníčka hlavného hygienika SR pre epidemiológiu Mária Štefkovičová.Odborníci pripomínajú, že hygiena rúk je nevyhnutná aj mimo pandémie, a to predovšetkým v zdravotníckych zariadeniach. ",“ povedal Tatul Hakobyan z Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku.Cieľom projektu je poukázať na to, že dôkladnou dezinfekciou rúk pri príchode do zdravotníckeho zariadenia aj pri odchode z neho ľudia spoločne pomáhajú chrániť návštevníkov a pacientov a zároveň výrazne znižujú riziko ďalšieho šírenia nákazy. Ide v poradí o 4. ročník svetového projektu Deň hygieny rúk, ktorý sa koná v 13 nemocniciach a ústavoch v Trnave, Banskej Bystrici, Košiciach, Bratislave, Nitre, Poprade, Prešove a Ružomberku. ",“ doplnila Daniela Križanová z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb.Hoci je umývanie rúk samozrejmosťou od útleho detstva, odborníci sa zhodujú, že návyky je nutné neustále pripomínať. ",“ skonštatovala primárka Oddelenia klinickej mikrobiológie Fakultnej nemocnice Nitra Anna Líšková.Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) pripomína, že hygiena rúk zohráva podstatnú úlohu napríklad aj pri hepatitíde A, ktorá sa označuje aj ako choroba špinavých rúk. "," priblížila hovorkyňa centra Alžbeta Sivá.