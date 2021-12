Ľudia vyhadzujú do prírody absurdity, treba ich odniesť na zberný dvor

Bratislava 5. decembra (TASR) - Ľudia v prírode vyhadzujú napríklad veľké spotrebiče bielej techniky, vaňu, umývadlo, záchod či obkladačky. Ďalej čiernu techniku ako staré televízory, monitor, tlačiareň, tiež stavebný odpad, platne, kreslo, gauč, stoličky alebo kosačku na trávu a kus pomníka. Najväčšie absurdity, ktoré ľudia našli počas svojich prechádzok v prírode, ukázali zistenia organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak. Namiesto vyhodenia organizácia radí odniesť odpadky na zberný dvor.



Za jeden deň dokáže Ladislav Stupák z organizácie Save Nature by Čivas vyzbierať niekoľko vriec voľne pohodeného odpadu. Nelegálne skládky upratuje niekoľkokrát do týždňa vo svojom voľnom čase. Pri upratovaní prírody našiel pneumatiky, elektroniku, kreditné karty aj plyšové hračky.



"Je pre nás nepochopiteľné, že si ľudia dajú námahu zaviezť a vyhodiť nepotrebné veci do ťažko dostupných miest v prírode, keď to majú oveľa jednoduchšie zaviezť na zberný dvor v obci alebo meste, v ktorom žijú," skonštatovala riaditeľka pre komunikáciu z OZV Envi-Pak Katarína Kretter. Dodáva, že riešením je vzdelávať deti aj dospelých.